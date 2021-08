La música indie dels Love of Lesbian va servir ahir per cloure el primer Cerdanya Music Festival. El certamen, que des del passat 12 d’agost ha ofert deu jornades de concerts a Alp, ha aconseguit vendre més de 15.000 entrades de les 17.000 disponibles.

El director de Concert Studio i promotor del Cerdanya Music Festival, Martín Pérez, assegura que estan satisfets amb la resposta «massiva» del públic i afegeix que aquesta «xifra insòlita» ha superat totes les previsions. En aquest sentit, explica que en els dos mesos anteriors al primer del concerts programats la venda d’entrades es va mantenir constant i que, en canvi, a partir de la inauguració del certamen el ritme es va multiplicar per 12 i 14. Així, creu que tot plegat ha estat «com una explosió» gràcies a les recomanacions fetes entre els assistents.

Davant l’èxit d’aquesta primera edició, la promotora ja treballa en una segona, modificant-ne lleugerament les dates. Així, aquesta tindrà lloc de l’11 al 20 d’agost amb l’objectiu d’acabar en diumenge. També es vol ampliar l’espai destinat a la restauració i potenciar l’entorn del village i, pel que fa a la programació, buscar altres perfils d’artistes diferents enfocats a un tipus de públic més urbà.

Per l’escenari de la primera edició del Cerdanya Music Festival hi han passat noms com Aitana, Sopa de Cabra, Rosario i Manel, entre d’altres.