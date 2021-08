Jesús Manchón va néixer a Arjonilla, un poblet a prop de Jaén, però ha crescut i fet vida a Mèrida, la capital d’Extremadura. Tot i que es dedica a l’ensenyament des de fa vint-i-tres anys, el món artístic sempre li ha cridat l’atenció, encara que no va ser fins tard que va decidir introduir-s’hi. Avui la seva segona obra com a director, La comedia de las Lalis, una versió contemporània d’Els Bessons de Plaute, inaugura el FITAG i promet ser una obra carregada d’humor i molt de ritme. Demà en faran una segona funció, també al Teatre Municipal de Girona.

Quan es va introduir al món del teatre?

Doncs la veritat és que vaig arribar-hi molt tard però, d’alguna manera, sempre he estat relacionat amb l’escenari a través de la música. Tot i arribar-hi tard, em va semblar que el teatre era el camp on, per les meves característiques, realment em podia sentir a gust.

I com va descobrir el FITAG?

Aquest projecte me’l va plantejar Pepe Martínez de FATEX, la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura, i Martí Peraferrer, director del FITAG. Però no va ser fins més tard que em van proposar de fer la versió d’Els bessons de Plaute. Aquesta tenia unes característiques molt particulars com ara que, en lloc de que fossin bessons, fossin bessones. I, és clar, per contextualitzar això en un context socio-històric determinat era molt complicat perquè, encara que la comèdia de Plaute sigui divertidíssima perquè està basada en la confusió d’identitat, no deixa d’estar ambientada en una societat patriarcal. Però al final vaig arribar a la conclusió que ho podria situar a la Barcelona dels anys 80, en un context una mica punk, encara que he intentat ser el més fidel possible a l’obra original.

Per què va decidir agafar actors i actrius catalans i no mantenir els extremenys originals?

La filosofia del projecte és una coproducció d’Escena Amateur i FITAG i, per tant, la companyia està equiparada en nombre d’actors i actrius extremenys i catalans. També perquè m’interessava molt relacionar les dues terres: Catalunya i Extremadura, i creia que això podia donar més possibilitats a l’obra.

Va debutar com a director l’any passat al Festival de Teatre de Mèrida amb Cayo César, també d’època clàssica. Què té aquesta època que el fascina?

He crescut com a espectador al Festival de Teatre Clàssic de Mèrida. A més, he tingut la sort de participar en diferents produccions com a actor, d’ajudant de direcció i l’estiu passat com a director de Cayo César, una versió d’Agustín Muñoz Sanz de Calígula, d’Albert Camus. I bé, el teatre grecollatí ho té tot: té tots els grans temes clàssics de la humanitat que no perden vigència.

I és fàcil adaptar-lo al món contemporani?

Bé, a mi em va costar sis mesos a que la bombeta se m’encenés! Però sí, és clar. Es pot aprendre molt de les obres grecollatines, però sempre cal donar-los una volta perquè el públic d’avui en dia no és el mateix que fa vint-i-dos segles. Pel públic actual és necessari ambientar-ho, si no en l’actualitat, en un moment prou proper com per reconèixer-lo.

A Els bessons de Plaute, els personatges estan molt esterotipats. A La comedia de las Lalis també?

Exactament igual. És una comèdia senzilla però tots els personatges de Plaute hi apareixen. Ambientar-ho en la Barcelona canalla dels anys 80 on hi havia locals on es feien espectacles en directe és el context ideal per a poder desenvolupar la funció i poder respectar aquests mateixos esterotips. Per exemple l’Erotia de Plaute aquí és Adonis, un noi gallec que treballa en un local on fan espectacles eròticofestius.

Quina relació tenen les protagonistes de la seva obra?

Són dues bessones que des de sempre han viscut separades: una a Mèrida i l’altra a Barcelona. Des de Mèrida, una bessona va a buscar a l’altra a la capital catalana, però aquesta última no sap res de l’existència de la seva germana.

Què hi havia a la Barcelona dels anys 80 que no hi ha ara?

A veure, he crescut a Mèrida, no soc expert en Barcelona [riu]. De fet, només hi he estat dos cops. Però pel que m’he estat documentant sobre aquesta ciutat i a través del que m’ha explicat en Martí Peraferrer (que sí que va viure en directe aquesta època) he pogut saber que era el context ideal on poder fer una obra realment protagonitzada per a dues dones i, més concretament, tenir dues protagonistes punk. La relació patriarcal de Plaute no tenia cap sentit protagonitzada per dones, en canvi, el moviment punk té molt a veure amb el moviment feminista.

Ser docent l’ha ajudat en la seva faceta de director de teatre?

Sí. Porto vint-i-tres anys de docent i, a nivell de dirigir un equip o de com treballar les idees, sí que m’ha ajudat. Ah! I a classe també faig teatre amb els alumnes!