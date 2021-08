Nits d'Acústica aixecarà el teló a Figueres aquest dijous amb 14.000 entrades venudes i 16 dels 21 concerts exhaurits. Els seus promotors continuen apostant per aquesta versió adaptada a la pandèmia, que es va estrenar l'any passat, i que tindrà com a protagonistes de la primera nit Rigoberta Bandini, Mishima, la Pegatina, Joina, Pau Vallvé, el grup local Somboïts i els guanyadors del Sona9, Reïna. El festival tornarà a ocupar espais emblemàtics com la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla i el Teatre Jardí i manté la programació al Parc de les Aigües, un escenari que es va estrenar l'any passat. El certamen també retrà homenatge al fotògraf Xavi Mercadé amb un minut de silenci en el primer concert d'aquesta edició.

La segona edició del format adaptat a la covid s'allargarà fins dissabte, amb un mínim de sis concerts simultanis entre les sis de la tarda i les 00.30 hores. L'objectiu: mantenir l'esperit Acústica. La programació compta amb els grans artistes del moment com Nathy Peluso o les propostes de Manel, Oques Grasses, Zoo, Rigoberta Bandini, Macaco o Els Pets.

L'Acústica també aposta per l'escena emergent. En aquest sentit, hi actuaran Marcel i Júlia, Magalí Sare, Ginestà, l'artista empordanesa Joina i els guanyadors del Sona9, Reïna. D'altra banda i mantenint la voluntat de donar suport al talent local, el festival ha fet una crida de grups emergents. En total, ha rebut més de vint propostes i els tres grups seleccionats han estat Somboïts, Entresol2a i Guillola. La programació familiar de l'Acústica, l'Acustiqueta, compta amb Xiula, un dels grups més destacats d'aquesta temporada, i amb els habituals al festival Di-versiones, que faran dos passis.