En l’argot dels fotògrafs barcelonins de rock, «fer un Xavi» consistia a retratar la banda metalera en un club, sortir després pitant amb la moto a enxampar el rossinyol melòdic del moment en un teatre i d’aquí, a la marató ska- hardcore a un garito a la quinta forca. El rècord de Xavier Mercadé va ser de set concerts en set escenaris en una sola jornada, el 2015, un d’ells a Girona (al migdia, de Sopa de Cabra). Amb aquesta intensitat vivia la seva professió, molt més enllà dels límits de l’obligació professional, i convivint en els últims temps amb la malaltia, un càncer que se’l va emportar dilluns passat als 54 anys.

Xavier Mercadé (Barcelona, 15 de febrer de 1967) deixa un arxiu fotogràfic monumental, que ell es va encarregar d’anar digitalitzant des de feia anys i on queda immortalitzada la memòria de la música en directe a la ciutat de Barcelona (i no només) de les últimes quatre dècades. Fotos que tant poden rendir honors a la rock star com desviar el focus a el públic: bregat en els ambients del punk dels vuitanta, es delectava capturant el desvari de la dansa pogo mentre volaven les cerveses. Va ser en aquestes catacumbes quan, el 1984, inspirat per les rampants ràdios lliures i l’auge dels fanzines, va crear la seva pròpia capçalera escrita, que va tenir diversos i delirants noms (Wild puppets, Eructes de Barna, La Banguardia, Papers) fins que es va quedar amb el de Voll-ker, homenatge a la cervesa Voll-Damm i al pòquer, i nom que durant anys es va convertir en el seu cognom artístic.

Dos anys després Mercadé compaginava la seva protorevista en blanc i negre, fotografiant Anti / Dogmatikss, L’Odi Social o un jove Manu Chao (com a guitarrista de The Kingsnakes), i escrivint sobre ells, amb els estudis a l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV). Després va començar a involucrar-se en publicacions musicals de divers pelatge (l’efímera Sound, la basca El Tubo, Neón), i el 1993 va participar de l’equip fundacional d’Enderrock, la primera revista de rock en català, de la qual seria el seu cap de fotografia (càrrec compartit amb Juan Miguel Morales) fins a l’actualitat. Ocupació compatible amb col·laboracions amb altres moltes capçaleres, també per exemple amb El Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, on un dia va ser encertadament descrit com «l’home que sempre hi és».

Mercadé va saber moure i promocionar el seu art fotogràfic, donant forma a diversos llibres: del primerenc Passió pel rock (1999) a volums com Odio obeir: l’escena alternativa en els 80 (2010) o Bales perdudes: què va ser del segle XX (2012 ). Van contactar amb ell de l’oficina de Bruce Springsteen per distribuir les seves imatges del concert del Camp Nou el 2016, i un any després va ser l’únic fotògraf acreditat en l’actuació de Foo Fighters a la sala Barts. Va mostrar el seu material en exposicions sobre grups gironins com Umpah-Pah i Sopa de Cabra, i la música basca, així com la que va muntar, el 2017, la sala Sidecar amb motiu del seu concert número 5.000.

Exposició al Palau Robert

Però el seu reconeixement més manifest va arribar aquest mateix any amb la mostra Rock viu. Quatre décades de rock a Catalunya, al Palau Robert, inaugurada el 10 de maig i que continua oberta fins diumenge que ve, amb 300 fotos d’artistes en concert: de Dylan o Bowie als seus estimats BB Sin sed o freaks del seu gust com Gwar. Una mostra comissariada per Enderrock, que va publicar en paral·lel un número especial, el 300, dedicat a la seva obra, amb textos, entre d’altres, de Santi Balmes, el seu vell amic de correries llibertàries Joni D. i periodistes d’altres capçaleres musicals, com el director de Ruta 66, Alfred Crespo, i el de Rockdelux, Santi Carrillo. Aquest descrivia en el seu article a Mercadé, fotògraf prest a capturar amb l’objectiu a artistes no només de rock sinó també de jazz, blues, salsa, flamenc o folk, com «un home que honora la gran música amb tota la seva diversitat».

Un milió de fotos

Van ser un milió de fotos, tal com sona, les que Xavier Mercadé va tirar als escenaris al llarg de 37 anys, i parlem d’un total de 14.000 concerts (la divisió llança una mitjana de 378 bolos a l’any; per sobre d’un al dia). I es diria que de tots ells se’n recordava, ja que podies confiar bastant en la seva memòria (i en el seu apèndix en forma d’arxiu computeritzat) per confirmar o descartar l’on i el quan d’aquell concert sobre el que tenies dubtes. Un moment de crisi: quan, el 2019, tornant a l’AVE de Madrid després d’acudir al Download Festival, li van robar la seva càmera Nikon D810, que no va recuperar malgrat procedir a una crida de recerca i captura en les xarxes que va destapar nombroses complicitats.

Mercadé estudiava els concerts, sobretot els grans muntatges on els fotògrafs solen disposar de molt poc temps per funcionar («tens 30 segons per fotografiar Beyoncé», li van anunciar in extremis al Palau Sant Jordi el 2007), esmicolant prèviament vídeos d’altres actuacions a YouTube. Així podia preveure en quin moment i posició exactes podia aspirar al millor enquadrament o «enxampar Bruce Dickinson (Iron Maiden) en el just moment en què feia un salt triomfal», explica el fotògraf d’El Periódico Ferran Sendra, que tantes i tantes fosses de sales, pavellons i festivals va compartir amb ell.

Era «un bon company», remarca Sendra, que «sempre ajudava, cosa que no sempre passa en aquesta professió, on cada un va a buscar la millor foto». Ningú com ell, afegeix, «vivia aquest treball amb tanta entrega i voluntat de ferro, fins a l’últim moment», apunta. És gairebé literal: aquest fotògraf recorda una nit de fa unes setmanes al Festival de Pedralbes, quan suggerint-li que, donat el seu estat de salut delicat, potser podia reduir una mica la marxa, aquest li va respondre: «Sortir cada nit a fer això és el que em fa sentir viu ».