Spencer Elden, que de nen va aparèixer en la famosa portada del disc 'Nevermind' (1991) de Nirvana, va denunciar dimarts als ex integrants i hereus del grup i els va acusar de pornografia infantil.

"Els acusats van promocionar pornografia infantil de Spencer de manera intencionada i comercial i van fer ús de la impactant naturalesa de la seva imatge per a promocionar-se a si mateixos i la seva música a costa de Spencer", assegura la denúncia presentada en un jutjat californià i que va ser recollida per mitjans estatunidencs.

La demanda també sosté que els acusats es van beneficiar i continuen beneficiant-se de "la comercialització de l'explotació sexual" d'Elden.

Entre els assenyalats per aquesta denúncia apareixen Dave Grohl i Krist Novoselic, que al costat del llegendari i desaparegut Kurt Cobain (1967-1994) componien la formació clàssica de Nirvana.

La demanda també apunta a Kirk Weddle, que va ser el fotògraf de la portada de 'Nevermind'; i a Courtney Love com a hereva del patrimoni de Cobain.

Estranyament, la denúncia també acusa Txad Channing, que va ser bateria de Nirvana en els seus primers anys i que va abandonar la formació el 1990, és a dir, abans que s'edités "Nevermind".

Elden cerca una indemnització per, segons diu la demanda, "els danys que ha patit i continuarà patint tota la vida".

La portada de 'Nevermind' és considerada com una de les més icòniques de la història del rock i mostra a un bebè bussejant en una piscina i a la caça d'un bitllet d'un dòlar.

Com a adolescent i com a adult, Elden s'ha tirat de nou a la piscina per a recrear diverses vegades aquesta portada.

Això va ser el que va fer, per exemple, el 2016 quan es va complir un quart de segle de l'àlbum.

En altres ocasions ha mostrat davant la premsa el seu disgust per estar vinculat a aquesta imatge.

La depressió, la ràbia i l'angoixa van rebentar les llistes d'èxits gràcies al crit desesperat de Nirvana en 'Nevermind', un disc que, amb el seu rock turmentat i ferit, va portar l'estil grunge a l'apogeu de la seva revolució.

Liderats per un màrtir ateu i arrossegats per l'huracà de 'Smells Like Teen Spirit', tal vegada la cançó més important i influent del rock dels anys 90, Nirvana van volar molt alt amb 'Nevermind', però el seu èxit també va encaminar al seu cantant Kurt Cobain a un laberint d'autodestrucció del qual no sortiria amb vida.