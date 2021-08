El teló s’alça amb l’èxit assegurat

Els aplaudiments i les ovacions convertien el Teatre Municipal en un equipament cultural totalment ple. En realitat, era mig buit perquè les restriccions per covid continuen afectant la cultura: aforament del 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió. Tot i això, el FITAG no se l’ha volgut jugar i ha mantingut el 50% de l’aforament al Teatre Municipal i el 70% en els altres espais, com el Pati de la Casa de Cultura de Girona, el Pati de les Magnòlies o el Centre Cultural de La Mercè. De fet, aquesta va ser una de les primeres decisions que va prendre Martí Peraferrer, director del festival, i l’equip organitzador per assegurar-se que, aquest any, el Festival de teatre amateur pogués tornar a assembalr-se una mica a les edicions pre-pandèmia. Ho han aconseguit i la majoria d’entrades per a aquests propers dies ja s’han esgotat. L’èxit està assegurat.

El Municipal va acollir la inauguració de la 21a edició del certamen (que s’allargarà fins dissabte) duta a terme per Martí Peraferrer, director del FITAG; el vicealcalde i regidor de cultura Quim Ayats; el diputat Albert Piñeira, i Josep Calataiud, director dels serveis territorials de Cultura a Girona. La figura més esperada, però, eren els assistents: «Em fa especialment il·lusió dir «hola» al públic», va assenyalar Peraferrer. L’any passat, les condicions per celebrar el festival eren molt més complexes, però es va fer igualment. De fet, Martí Peraferrer va admetre que aquests tipus de format «són molt fàcils de trencar i molt difícils d’enganxar». La clau de l’èxit d’enguany ha estat, doncs, la perseverança.

«La missió és tornar a agafar el vol», va dir Peraferrer durant l’acte inaugural. Agafar el vol per enlairar-se poc a poc i tornar a esdevenir un festivalde referència arreu de les comarques gironines. Agafar el vol, també, per a poder reunir al màxim de nombre de companyies internacionals. Agafar el vol, fins i tot, per tornar la proximitat cultural i la confiança al públic. I és que, si alguna cosa caracteritza el FITAG és, precisament, la convivència i les sinergies que es creen entre les companyies, el públic i els organitzadors.

Tot i que en les edicions passades abans de la covid el nombre de companyies internacionals havia arribat a la quinzena, aquest any els organitzadors celebren haver pogut reunir-ne a cinc, tres més que l’edició passada. Geòrgia, Suïssa, Cuba, Argentina i Israel són les nacionalitats internacionals protagonistes de la programació del FITAG, encara que també es dona molta importància a les companyies locals. Pobles com Vilobí d’Onyar, Palamós, Sant Pere Pescador, Maçanet de la Selva o Figueres seran els referents catalans del certamen, mentre que Galícia, València, Astúries i Extremadura han estat les comunitats convidades de la resta d’Espanya. Una barreja d’identitats que potencien la diversitat cultural i que demostren les diferents maneres de treballar el teatre amateur.

De fet, la peça teatral que va donar ahir el tret de sortida al FITAG és fruit del tàndem entre Catalunya i Extreamdura amb La comedia de las Lalis, una versió contemporània de l’obra clàssica Els Bessons, de Plaute, i que està dirigida per Jesús Manchón i coproduïda a tres bandes per Esenamateur, FATEX (Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura) i FITAG.

La gran rebuda que ha tingut el festival per part del públic també va estar agraïda per a l’organtizació, que afirma que ja s’han exhaurit les entrades a gairebé totes les funcions programades, que freguen la trentena fins el proper dissabte. La clau ha estat presentar una proposta eclèctica capaç d’adaptar-se a tots els públics, a totes les edats i, a més, a totes les condicions econòmiques, ja que la majoria d’espectacles són gratuïts. Un festival popular que permet portar la cultura a tots els racons.

EL TEATRE MUNICIPAL PLE. 1 La inauguració del festival va ser un èxit de públic. A la imatge l’obra «La comedia de las Lalis». F

2 3 Vista general de la platea del Teatre Municipal de Girona plena, que es va omplir ahir. La majoria d’espectacles tenen ja les entrades esgotades. F