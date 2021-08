La Mirona ha apostat enguany per avançar tres setmanes l’inici de la nova temporada de concerts perquè, segons confessa el director de la sala Quim Marcé, «tot estava molt aturat».

La banda de rock gironina Möther Mine donarà el tret de sortida a la programació el proper 3 de setembre, i la seguiran la formació banyolina Germà Negre, la banda de rock The Bazaga’s, la gironina Laura West, Manolo Kabezabolo + Rat-Zinger i el raper malagueny Delaossa. De moment, però, la sala només ha avançat la programació del mes de setembre i confia en poder anunciar els artistes que integraran el cartell de la nova temporada al llarg de la setmana vinent, a l’espera de tancar alguns noms que encara estan sobre la taula. Tot i que aquest mes de setembre encara es mantindrà la terrassa com a únic escenari habilitat, a l’octubre la programació es traslladarà a l’interior de la sala amb l’única excepció del servei de barra, que es mantindrà a l’exterior com a mesura addicional.

El recinte, però, passarà d’un aforament de 1.800 persones en era prepandèmia a 300. Aquest escenari prorrogat ha posat contra les cordes la icònica sala saltenca, que sosté que «aquesta situació no es pot mantenir». De moment, reconeix que entre el servei de barra i els ajuts que reben per part del govern de la Generalitat van «allargant l’agonia», en un moment en què subscriu que han «après a hivernar per a tenir molt poques despeses». Tot i així, té clar que la sala està «al límit» i assegura que «si s’acaben els ERTO’s i els ajuts i ens fan obrir amb les mateixes limitacions que fins ara i amb la despesa que això comporta, serà el final de totes les sales». Un anunci que, si ara es produís, confessa que l’obligaria a abaixar la persiana abans de finals d’any.

De moment, però, per poder conviure amb aquesta situació la programació que han presentat està estudiada al mil·límetre perquè hi hagi un retorn i una resposta per part del públic. Lluny de ser sinònim d’anar sobre segur, ja que «la incertesa és màxima», assegura que han intentat buscar artistes amb una audiència que estigui disposada a gaudir de la seva música asseguts i acatant les mesures de contenció vigents.

Un sector criminalitzat

Tot i haver fet bé els deures, Quim Marcé ha viscut amb indignació cada vegada que l’opinió pública els ha assenyalat, posant-los al mateix sac, per exemple, que els viatges de final de curs o les revetlles de Sant Joan. Això, confessa, «ens ha fet molt mal i costarà tornar a recuperar la confiança de la gent». En aquest sentit, es mostra partidari de que «multin i tanquin els locals que ho han fet malament», i reivindica que «alguns hem fet les coses bé i hem obligat a tothom a complir estrictament totes les mesures». A més, defensa que són «part de la solució» davant l’allau de «botellons» que les darreres setmanes ha inundat platges i espais inhòspits de les comarques gironines. Aquesta pràctica, segons Marcé, s’ha popularitzat, en part, arran del tancament massiu de locals. I quan la normalitat torni a ser tal i com la coneixíem fins a principis del 2020, augura que aquesta pràctica s’haurà consolidat com a alternativa als locals d’oci nocturn pel seu «baix cost i per la inexistència de mesures com la distància de seguretat o la mascareta». Així, conclou, «el sector de l’oci nocturn patirà, sí o sí, un canvi d’hàbits».

Un públic militant

Tot i que la radiografia del públic encara es fa difícil d’endevinar, Marcé subscriu que La Mirona ha deixat de ser un «pla improvisat» per a convertir-se, gairebé, en un lloc de pelegrinatge. «Qui ve ara és perquè és fan incondicional de la música en directe i del grup que ve a tocar», afirma. «I potser això és el que salvarà la música en directe», sentencia el director de la sala.

A més, enguany la sala saltenca celebra el seu 20è aniversari, concretament el cap de setmana del 17 al 19 de desembre. Tot i que el cartell encara està per definir, Marcé ja ha descartat l’habitual actuació d’una «gran banda» la nit de dissabte, pressupost que es destinarà a la contractació de «tres o quatre grups més petits».