Paula Ribó es va donar a conèxier durant el confinament sota el pseudònim de Rigoberta Bandini amb el seu single Too many drugs i, en només un any i mig, s’ha convertit en una de les artistes amb més èxit del país i ja ha trepitjat molts dels grans festivals del territori. Tot i això, no era la primera vegada que sentíem la seva veu: ha doblat la mítica sèrie Caillou, pel·lícules com Brave o Zootrópolis; el Nadal del 2012, sota una perruca negra de Cleopatra, Paula Ribó cantava Envàs on vas? amb The Mamzells i, aquest estiu, la tornem a sentir amb Aviam què passa, la nova cançó de l’anunci d’Estrella Damm. Avui Rigoberta Bandini serà al Festival Acústica de Figueres amb els seus ritmes indies i electrònics.

Actriu, dramaturga, músic, cantant, actriu de doblatge... és hiperactiva?

No, precisament soc bastant mandrosa [riu], però tinc moltes inquietuds. La percepció que tinc de mi mateixa no és que sigui hiperactiva, és que trobo inevitable posar-me a escriure, dirigir, doblar… tot s’ha anat conglomerant fins a arribar al que soc ara.

Com va passar de ser actriu de doblatge a cantant?

Vaig començar a l’Institut del Teatre el 2011 i vaig entrar en l’especialització de text. Un cop allà em vaig adonar que també m’agradava molt escriure i dirigir, fer només interpretació amb semblava molt avorrit. Aquella època amb la meva companyia, The Mamzells, vam escriure la primera obra i així vam començar a ser les actrius que voíem ser: unes actrius de 360 graus. Després ja vaig anar escrivint i dirigint els meus propis projectes movent-me per les meves pròpies inquietuds.

De fet ha treballat en molts projectes alhora. Ara només es dedica a Rigoberta Bandini?

Ara mateix sí. Tinc un fill i la quantitat de curro que em suposa aquest projecte és de bojos. Però sí que en un futur llunyà m’agradaria tornar a dirigir i a escriure alguna obra de teatre. I també escriure algun llibre. Tot vindrà.

El seu primer single, Too many drugs, parla d’una experiència personal: deixar de consumir drogues, però tampoc les criminalitza.

Exacte. D’una banda m’agrada perquè la paraula drugs és molt àmplia: hi poden entrar des de les drogues fins a milions de coses que ens envolten com les xarxes socials o les pastilles antidepressives que també són drogues encara que estiguin súper normalitzades. La cançó parteix d’una experiència personal que pretén treure pes a la culpabilitat. Som víctimes d’aquestes drogues que ens volten i no tot ho hem decidit nosaltres. Em feia molta mandra fer una cançó alliçonadora.

En un moment de la cançó diu: «Too many drugs, muy poco espíritu», però vostè i la seva música són molt espirituals.

En moltes fases de la meva vida he necessitat creure en el misteri perquè l’experiència de viure canvia molt des del prisma des d’on la vius. Just quan vaig començar el projecte de Rigoberta vaig començar a tenir molt de contacte amb la meditació i això em va fer adonar que la meva ment tenia molt més poder del que jo creia. No sé fins a quin punt les coses han passat per casualitat, però des de la meva experiència personal, aquesta connexió em va donar uns resultats increïbles no només a nivell materialista tenint èxit amb la meva carrera sinó també a nivell intern sentint gran satisfacció personal.

Perra s’ha convertit en un himne feminista. És un orgull, per a vostè?

I tant. Quan la vaig compondre intentava amb la meva força empoderar altres dones i homes per treure aquesta veu que no volen que estigui castrada, que és la veu de «la perra».

Què vol dir, per a vostè, «ser una perra»?

Per mi és una barreja de moltes coses: d’una banda, és aquesta part de mandrosa: és un himne d’antiproductivitat. Però per altra banda és les moltíssimes vegades que, de més jove, he sentit que havia de callar coses o fer bona cara en segons quines situacions. Era una manera de reivindicar que no volia suportar més això.

I amb el temps ha après a no callar?

Sí. No sé fins a quin punt té a veure amb l’època en què estem, bastant més avançat que fa deu anys; amb el fet que hagi sigut mare o perquè tinc trenta anys. Però no, ara no em faig petita davant l’opinió masculina.

Cuando tu nazcas parla d’esperança. En quin món li agradaria que visqués el seu fill?

En un món on es consumeixi menys carn; on la feminitat i la masculinitat estiguin molt més difuminades i en un món molt més obert de ment: que no hi hagi masclisme, homofòbia, racisme… Sé que és una mica utòpic!

I aquest estiu és la veu de la cançó d’Estrella Damm!

La veritat és que quan em van trucar no m’ho podia creure. Vaig tenir la sort que, des de la primera maqueta, van estar molt il·lusionats. I a la gira funciona moltíssim la cançó: tot Espanya la canta i la balla!

Com ha evolucionat Rigoberta Bandini aquest últim any i mig?

Vaig començar a l’octubre amb només tres singles i ara ja tenim un bolo d’una hora. És un un projecte que va creixent amb mi, però no tinc ni idea d’on arribarà ni si tota la vida serà música.