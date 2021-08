En un estiu en què ni els grans blockbusters, amb permís de Fast & Furious 9, han aconseguit recaptar els números esperats, una producció francesa, l’última pel·lícula del controvertit Leos Carax, un fascinant musical que va inaugurar Canes i es va apuntar la Palma d’Or al millor director, està revolucionant el circuit de la versió original. Annette es va estrenar divendres passat i en només sis dies, sense comptabilitzar per tant la taquilla d’ahir, s’ha revelat com un dels títols amb millor mitjana de recaptació. A Girona, per exemple, és el film més vist al cinema Truffaut des de l’esclat de la pandèmia, després que més de 400 espectadors ja n’hagin gaudit. A la ciutat, a més, també es projecta als Albèniz Plaça.

Annette es projecta a només 57 sales a tot Espanya i en els seus primers dies en cartell havia aconseguit 49.800 euros de taquilla i 7.009 espectadors. Free Guy, el film més vist el cap de setmana passat a Espanya, va rebre 76.385 persones i va recollir mig milió d’euros. Això sí, en 378 sales. «Era un film que ja comptàvem que aniria bé perquè Leos Carax és una icona del cinema més alternatiu. El seu pas per Canes encara va fer-la més esperada i les expectatives s’han complert», explica el coordinador del Truffaut, Carles Ribas. Protagonitzada per Adam Driver i Marion Cotillard el film és una òpera-rock de 140 minuts que explica la història d’una parella (Henry, un monologuista còmic, i Ann, un cantant de renom internacional, que veuen com els canvia la vida el naixement de la seva primera filla, Annette). No deixa a ningú indiferent i és d’aquells títols que o entusiasmen o provoquen una total animadversió.

Al Truffaut Annette s’hi continuarà projectant almenys fins al 9 de setembre (aquell dia s’estrena la comèdia francesa Adios idiotas, també molt esperada) és a dir, seguirà encara un parell de setmanes més. També continua en cartell als Albèniz Plaça. Fins ara el film que tenia el mèrit de ser el més vist del Truffaut des de l’esclat de la pandèmia era la danesa Otra ronda, tot i que res a veure amb el fenòmen que ha desencadenat l’obra de Leos Carax. Ribas destaca, a més, que la mitjana d’edat dels espectadors del Truffaut «ha baixat en picat» amb aquest títol i se’n mostra satisfet: «Ve molta gent jove, d’entre 17 i 25 anys, i la veritat és que tot i que és molt radical, en general agrada molt al públic».

L’èxit aconseguit a Girona és equiparable al que s’ha vist aquesta setmana en moltes de les principals sales de versió original espanyoles. Annette, de fet, té el segon millor promig per pantalla de la setmana. La seva distribuidora, Elástica Films, destacava que havia sigut el títol més vist en sales com els Renoir Princesa, Embajadores i Verdi de Madrid, o els Aribau, Phenomena, Renoir Floridablanca i Verdi de Barcelona. El públic continua tenint la paraula perquè aquesta pel·lícula pertorbadora, poètica, tràgica i tants altres adjectius de moment no es mou de la cartellera.

Les opinions«Tècnicament el film és boníssim»

Més d’una trentena d’espectadors van veure ahir la pel·lícula al Truffaut al passi de 2/4 de 7. Paula Juncà, per exemple, deia que «no sé ni de què va la pel·lícula, vinc recomanada per un amic que ve molt sovint al Truffaut». Per la seva banda, Amparo Ridaura, que sortia de la sessió de les 4, valorava que «tampoc és que hagi sentit a parlar molt de la pel·lícula, però coneixia el director i confiava en que seria bona». Alex Nunes, per la seva banda, va dir que «no és una pel·lícula fàcil. Tècnicament és boníssima, però el ritme... ha costat. Veurem si acaba sent de culte» .