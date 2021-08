No t’adormis tenia una visió profètica. Després de l’anunci de dissolució de la banda de Sant Joan de les Abadesses, els seus membres, seguint la premissa, no s’han adormit i s’han sumat a nous projectes musicals com al del duet Marcel i Júlia. La formació, impulsada l’any 2018 per un dels artífexs i compositors de Txarango, Marcel Làzara, ha fitxat els seus excompanys de banda, el guitarrista Pau Castellví i el percussionista Pau Puig. Perquè «mai no és tard per començar de nou», recorda la cançó.

L’ADN de Txarango, però, s’imprimeix inconscient, i inevitablement, en el fons i forma de les noves composicions. «He hagut de fer un treball molt bèstia per a buscar una nova manera de fer, perquè sinó teníem la sensació que era un autoplagi», confessa Marcel Làzara. «Veia que sempre acabava sonant a Txarango perquè també és la meva manera de fer, però era important trobar una nova sonoritat», afegeix. Ara, a força d’intentar-ho, reconeix que, «tot i les reminiscències, estem trobant el nostre camí». Davant la possibilitat d’incorporar un nou exmembre de la banda que els va unir, sosté que tot i que li agradaria, ho ha de descartar, precisament, «per a evitar sonar igual», una acrobàcia que Làzara confessa que «és l’equilibri entre retrobar vells amics i no fer el mateix disc».

Un viatge en bicicleta

El projecte musical Marcel i Júlia, de fet, va néixer arran d’un viatge en bicicleta per Brasil juntament amb la seva parella musical i de vida, Júlia Arrey. D’aquesta aventura, que s’acabaria allargant dos anys, en va sortir el seu primer disc, Pedalant endins (2018). Tot i així, Làzara reconeix que la tornada al món de la música va ser «bastant accidental» perquè Brasil havia de ser un trasllat definitiu, però finalment el destí els va fer tornar i companys músics el van convèncer de donar visibilitat a les cançons que havien sorgit d’entre pedalada i pedalada. D’aquí en va sortir un primer disc molt orgànic, a cau d’orella, una formula intencionada per a transmetre «una experiència molt personal». «No ens encaixava posar-li gaire artifici, fins i tot el vam gravar a casa per a aconseguir aquesta part més orgànica, sense màscares, cru i molt directe». De fet, si Làzara li pogués atribuir una imatge, seria la d’estar «cantant a la vora del foc».

Ara, tres anys i una pandèmia després, acaben de publicar En òrbita (2021), un treball que els ha fet sortir de la seva zona de confort amb una hibridació entre el so orgànic i l’electrònic. «Al final de la gira del primer disc teníem ganes de fer créixer la banda i de tornar-la a liar», riu. El nou rumb passava per incorporar una espècie de mag: el productor musical Roger Bosch. «Aquí tothom s’havia reinventat, tot sonava més electrònic i ens hi vam voler llançar». A la recerca d’una nova sonoritat, la banda va passar de dos a set components, entre ells els dos exmembres de Txarango, i el filtre del productor. El que en un inici va començar com un experiment s’ha convertit en un nou punt de partida. «Se’ns ha obert un univers que desconeixíem i ara tenim ganes de seguir explorant en aquesta línia». Tot i així, descarta un tercer disc totalment electrònic. «Sempre partim de la cançó, de la guitarra i de la lletra, i volem conservar aquesta essència, que és la nostra».

Una melositat acústica que els permet apel·lar directament a les emocions i transmetre el missatge a flor de pell, una condició traduïda en un compromís ètic que per la formació és clau. «Pujar a l’escenari és un exercici de responsabilitat, tenim un altaveu i ha de servir per alguna cosa».

Amb aquest compromís, el seu nou treball parla de l’emergència climàtica amb una formula, la música, que té el poder de mobilitzar la societat. La crisi climàtica, però, no només s’imprimeix en les temàtiques de les cançons sinó que també l’han exportat al procés de fabricació de discs per a reduir l’ús de plàstic. «Hem intentat ser coherents i és un aspecte que sempre ha anat molt amb nosaltres», subratlla. Malgrat els esforços, però, Làzara confessa que no ha estat fàcil trencar amb la dinàmica de la indústria musical i denuncia que «voler reduir el plàstic és encarir exageradament el producte».

Reivindicar la vida lenta

«Frenar el ritme de vida» és, de fet, un dels leitmotivs de les composicions de Marcel i Júlia. Un model de vida que, tot i haver estat sempre implícit en l’ADN dels protagonistes, la pandèmia ha ratificat amb temes com Un Bon Dia, que vol posar en valor que «amb poc, en tenim prou». Tot i així, reivindica que «tot el que vam aprendre a revalorar se’ns ha oblidat molt ràpid». Tan ràpid com, afortunadament, han pogut reprendre la gira de presentació del nou disc amb l’agenda plena fins a l’octubre. Un àlbum que s’havia de publicar a la tardor del 2020 però que la pandèmia els va obligar a posposar, apartant-los dels escenaris. «Vam haver de destinar el pressupost de la gravació del disc a viure i ens hem hagut d’endeutar per a poder seguir amb el projecte». Però està convençut d’haver trobat la música que volen fer.