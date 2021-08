La ciutat de Girona compta amb 32 centres de culte no catòlics, segons dades de l’Observatori del pluralisme religiós a Espanya de la Fundació Pluralisme i Convivència. D’aquests, la immensa majoria (21) són esglésies evangèliques, una confessió que ha experimentat en els darrers anys un fort creixement al nostre país arran de la immigració llatinoamericana. Segons consta en l’informe, a la ciutat també hi ha tres oratoris musulmans i tres esglésies ortodoxes, mentre que també hi tenen presència els Testimonis de Jehovà, l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, l’Església Adventista, la comunitat budista i una altra església cristiana, amb un temple cadascun.

Després de Girona, la segona ciutat amb un major nombre de centres no catòlics és Figueres, amb catorze. En aquest cas, les esglésies evangèliques també ocupen la primera posició, ja que n’hi ha set, seguides dels oratoris islàmics, que són cinc. També hi tenen presència, amb un temple, els adventistes i els Testimonis de Jehovà.

A continuació ja es troben les localitats d’Olot i Salt, amb onze temples cadascuna. En el cas de la capital garrotxina, la confessió no catòlica amb major presència torna a ser l’evangèlica, amb cinc centres, seguida dels musulmans, que hi tenen tres oratoris. En aquest cas, destaca la presènciade la comunitat sikh, que hi té dos temples, mentre que els Testimonis de Jehovà també en tenen un. Pel que fa a Salt, la confessió musulmana és, entre les minoritàries, la que disposa de més oratoris: en total, cinc, mentre que els evangèlics en tenen quatre. També hi ha un temple sikh i una església ortodoxa.

Blanes i Lloret, mentrestant, empaten amb set temples minoritaris cadascun. En el cas de Blanes, compta amb la presència d’evangèlics (3), musulmans (2), ortodoxos (1) i Testimonis de Jehovà (1). A Lloret hi ha quatre oratoris musulmans, dos temples evangèlics i un de sikh.