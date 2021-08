ensenyar i aprendre en una residència d’avis

S’acaba l’agost, i aquesta setmana comença per a molts novament el que anomenem «la vida ordinària i normal». Per això he pensat en la necessitat d’expressar amb paraules algunes de les actituds per manifestar el reconeixement i l’afecte als altres. El manament de l’amor sovint es manifesta d’una manera senzilla i humil, però important. Heus aquí algunes expressions que no podem oblidar o que caldria recuperar.

Moltes gràcies. És molt important donar gràcies perquè mostra que som conscients del que rebem i de qui ho rebem. Gràcies per la vida, gràcies pel matí, per les persones que he trobat i m’han saludat. Gràcies per aquells que vetllen per mi o dels que rebut un «bon dia», o unes paraules d’afecte, de consol; pels qui m’han ofert un somriure... Donem gràcies a Déu tot adonant-nos dels seus «regals» de cada dia. Fins i tot en els dies que ens semblen més foscos, perquè també se’ns donen forces per afrontar-los. I gràcies a les persones. Heu pensat mai què seria de nosaltres sense les persones que ens fan costat, que pensen en nosaltres, en tants professionals, servidors...? Siguem agraïts i rebrem agraïment, perquè «caurem en gràcia».

Bon dia, bona tarda, bona nit. Els bons desitjos també es transmeten amb unes senzilles paraules. La salutació és reconeixement, és desig i, alhora, compromís de fer tot el que estigui a la nostra mà perquè certament sigui un bon dia o una bona nit per a la persona que saludem. La salutació, si és sincera i va acompanyada per un somriure, és essencial per a una convivència educada i pacífica. I esforçar-se per aconseguir una bona convivència és una manera d’estimar. No oblidem que l’amor a Déu i als altres és el resum de l’Evangeli, el nou manament.

Per favor. Així expressem a la persona o persones el fet que tots ens necessitem. És un reconeixement de les nostres limitacions i necessitat d’ajuda [...] (extret del Full Parroquial).

Normalment, a ningú se li acut confondre una residència d’avis amb un centre escolar. No vull jugar amb la definició, però em porta a convertir en un petit article el que penso sobre aquest tema, centrant-me en el cas concret de Les Vetes, a Salt.

La gent gran porta, en la seva vellesa, la marca profunda de la seva manera de viure anterior. El que es nota clarament en una persona que ingressa és l’aire del seu ambient d’infància, de joventut, i la resta de la seva vida. La gent sol ser tal com l’han formada i s’ha format. En els actes de culte, personals o litúrgics, encara em permeto entonar la Salve Regina en llatí. El nivell de fe de la vida passada es fa present a noranta anys i més. Però he observat que la presentació de la fe explicada amb la claredat i la familiaritat de l’Evangeli es converteix en un aliment progressiu, a l’interior de la mateixa vida, un «festeig» amb el Déu que, com deia Bossuet, «alegra la meva joventut».

La vida d’una persona gran té l’oportunitat de créixer, i hi ha gent que ho fa. Parlo, sobretot, d’àvies. Hi ha pocs homes a la residència. He observat que la vocació contemplativa del cristià té motius abundants per ser més profunda, més forta, més expansiva. Més normal. És la vocació a la santedat i a l’apostolat. Sembla que la gent tingui poques oportunitats importants per relacionar-se amb Déu. Els problemes solen ser petits, però la gent s’adona que la vida a Natzaret estava feta de petiteses. Una dotzena de persones participen en la Missa diària. Mai havia vist que després de l’Eucaristia la gent es quedés tanta estona donant gràcies. La vocació contemplativa pot i ha de ser cultivada. Fins i tot la gent discapacitada té alguna escletxa humana per on es vessa la infinitud amorosa de Déu.