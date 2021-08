Lluny de confirmar o desmentir si manté o no una relació amb Rauw Alejandro, Rosalía va a la seva, la música. Aquesta setmana ja ha presentat l'avançament d’un nou tema, la cançó ‘Linda’, fruit d’una col·laboració amb Tokischa, l’artista dominicana que s’ha convertit en una de les revelacions del so urbà de la temporada i que ara mateix està triomfant amb ‘Perra’, que ha gravat amb J Balbin. Els primers compassos que han transcendit d’aquesta nova cançó revelen que es tracta un tema de música urbana amb tocs de flamenc.

Rosalía i Tokischa van ser vistes gravant un videoclip a la República Dominicana fa unes setmanes, i ara podem veure la prèvia d’aquest treball gràcies al fet que les dues artistes l’han compartit a les seves xarxes socials.

Ja ho va anunciar fa uns dies la de Sant Esteve Sesrovires durant una entrevista a la República Dominicana en què va avançar que Tokischa seria la seva pròxima parella de ball i de cant.

Artista irreverent

«És una dona irreverent, és una dona que parla directe, que parla fort, i això incomoda la gent i Tokischa és una dona que va trencar ‘heavy’ només pel missatge que ella té, pel que ella representa. És una dona que incomoda i les dones quan no fan el correcte incomoden, pel que sembla», ha dit la diva catalana de la seva nova companya.

Però, qui és Tokischa? Tokischa Altagracia Peralta va néixer el 1996 a la República Dominicana, on la coneixen com a ‘María Juana’ per fumar marihuana des de jove. Abans de fer i compondre ella mateixa música urbana, reggaeton, trap i hip-hop, va experimentar amb el rock. Després de triomfar amb cançons com ‘Tukuntaso’ o ‘Desacato Escolar’, ha començat a col·laborar amb altres artistes, com Rosalía, J Balvin i també amb El Jincho, amb qui ha publicat el tema ‘Amor y dinero’. En les seves lletres reivindica el ‘perreo’ i el reggaeton com a empoderament.