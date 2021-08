Després de trenta-cinc anys al capdavant d’Els Pets, un dels grups de rock en català més importants de les últimes dècades, Lluís Gavaldà (Constantí, 1963) no necessita presentació. Avui seran al Festival Acústica de Figueres per fer un concert èpic on rememorar les seves millors cançons de la seva carrera musical.

Lluís, com està?

La mar de bé, gaudint del mes i escaig de vacances que tenim de l’escola anglesa del nen i, per tant, aprofitant tota la mediterraneïtat que ens envolta: platja, piscina, bon menjar, sol...

Ara ja fa temps que viu a Anglaterra.

Cinc anys. A la meva dona i a mi sempre ens ha agradat molt anar-hi i, en un moment, vam decidir que si no hi anàvem ara no hi aniríem mai. Però, és clar, també t’ha d’agradar. A mi el tarannà anglès m’agrada molt: la gent et deixa molt espai personal, tothom fa la seva… i culturalment és un paradís. De fet, vaig estudiar filologia anglesa i vaig ser professor d’anglès quatre o cinc anys. M’agradava molt! Després el món del rock em va pervertir i em va portar pel mal camí [riu]. Sempre em deien que fent de mestre desafinava menys.

I no ha provat de compondre mai, en anglès?

No. Una cosa és saber parlar-lo i poder demanar un llenguado a la botiga, i l’altra és fer cançons. Primer, perquè has de tenir molt bona pronunciació i jo tinc un accent molt de Constantí i, segon, perquè és molt feixuc explicar una cosa amb un idioma que no és amb el que penses. En el nostre cas, a més a més, hi havia una voluntat de reivindicar el català.

Trenta-cinc anys de música són molts concerts, molts moments i molta carretera. Us ho debeu haver passat molt bé.

Ai, això em fa sentir tan iaio! Jo sempre dic que és la millor feina del món perquè treballes del teu hobby i perquè la teva feina és fer feliç la gent.

Trenta-cinc anys tambés molta música. Sempre hi ha alguna cançó d’Els Pets per a descobrir.

Sí, això espero. Hi ha molta gent que sempre té una cançó d’Els Pets per algun moment de la seva vida: per si estan tristos, contents, enyorats, melancòlics… sempre hi ha una cançó on identificar-se.

Tenen algun nou àlbum al cap per celebrar-ho?

Ara és el moment dels joves, nosaltres ja anem amb més calma. Quan tens una trajectòria tan llarga, et pots permetre el luxe d’esplaiar els discos fins que tens prou cançons. A principis de l’any que ve, si tot va bé, ja ens hi posarem.

Definiu aquest darrer àlbum com a «pop adult», però continuen arribant a molts joves.

Sí, tenim un públic molt intergeneracional: hi ha gent que ha crescut amb nosaltres, hi ha gent que ara venen amb els seus fills i també hi ha públic jove que s’apunta a la nostra proposta. Potser la clau és ser honest i no fer veure el que no és. És ridícul fer lletres com si tinguessis divuit anys quan no els tens.

Com és Lluís Gavaldà dalt l’escenari?

Molt feliç. Soc una persona més extrovertida, més xerraire… el problema és quan en baixo!

La indústria musical cada vegada canvia més de pressa. Com s’hi adapten?

Cal adaptar-s’hi. Per exemple, tenint unes xarxes socials ben actualitzades. Sense això ara no ets ningú. Però encara som de la vella escola, nosaltres! Intentem anar al nostre ritme.

Preveu el final de la seva carrera? Estan cansats?

El que cansa més és viatjar o fer proves de so. El moment del concert passa volant! Però sí, el dia que no vingui ningú a veure’ns, plegarem!

Després de tants anys, què és el millor que s’enduu?

Sobretot, la sort d’haver-me dedicat al meu hobby. I segon, les mostres de carinyo que dona la gent quan et troba. Això no té preu.