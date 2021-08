els amics de les arts recorden xavier mercadé. Aquest estiu Els Amics de les Arts s’enfilen als escenaris per refrescar el públic amb les noves melodies electròniques d’El senyal que esperaves (2020). Dijous va ser el torn del Festival Som de Mar de Lloret de Mar, on un públic molt entregat va cantar i ballar. No hi va faltar l’homenatge al fotògraf musical Xavier Mercadé amb una de les seves cançons preferides, Tren Transsiberià.