Sonaven les primeres notes d'una de les peces clau del nou disc i el públic s'afanyava a arribar a la seva parcel·la. Corrien, ningú no volia perdre's ni un segon de l'espectacle: Elefants volant. S'augurava una nit curta, però intensa, al Parc de les Aigües de Figueres, una nit d'aquelles que desitges que no acabi mai. Amb totes les entrades exhaurides, les Oques Grasses es palplantaven davant d'uns fans del sol i de la vida, entregats a aquells que prenen el nom d'unes bestioles, per cantar, drets i a ple pulmó, cada un dels èxits del seu grup preferit.

Amb cinc àlbums a l'esquena, les Oques venien carregades d'energia i melodies que va corejar el Parc sencer, acompanyant la veu càlida i amb aquella idiosincràsia tan particular del cantant Josep Montero. Els ritmes de carrer de Lakilove, Goodline i Vida d'oferta (del nou disc A tope amb la vida) s'entrellaçaven a la perfecció amb els temes més mítics del grup osonenc: el públic va fer l'aspersor amb l'Escopinya, i gairebé es va convertir en balena amb John Brown i la seva coreografia. Si es tocaven tots els èxits importants, no podia faltar, doncs, fer els passos importants. Com diu la lletra, se solen fer sense roba i, en aquell moment del concert, centenars de samarretes van fer l'helicòpter agafades de la mà dels seus propietaris. A més, les transicions entre cançons eren tan ràpides que el públic no tenia temps de reposar el cul.L'àlbum Fans del Sol, que si fa un any i mig era la novetat, ara ja s'ha consolidat i fet etern, no va ser menys. La cançó de l'aire es va fer del públic i la la gent movia el tronc i es treia les espines.

En resum, una nit explosiva que va posar punt final amb el gust més dolç: La gent que estimo, un mix de nostàlgia i amor.

Manel és, avui en dia, un transatlàntic amb un engranatge perfecte. Allà on toquen, generen expectació i deixen l’audiència satisfeta, una certesa difícil d’aconseguir. Tanmateix, des del llançament del seu darrer disc, Per la bona gent, i tres temes nous en plena pandèmia, el grup es troba en un gran estat forma. I ells ho saben.

Un exèrcit de Formigues va trencar la calma de la segona nit de concerts de l’Acústica de Figueres. Els versos de Jacint Verdaguer cantats amb la veu de Guillem Gisbert modulada per un efecte de so donaven el tret de sortida a un concert dels Manel del 2021. Els assistents aplaudien Entusiasmats al ritme d’un trident inicial de cançons potents del darrer àlbum que, per inèrcia, completava Aquí tens el meu braç.

Tot i que el pes del repertori va recaure en el darrer disc, tampoc hi van faltar alguns clàssics. Manel va sorprendre amb una versió rockera de Captatio Benevolentiae.Seguidament, el públic va corejar la tornada de Boomerang. Gisbert, aficionat del ciclisme, va incloure en la interpretació un fragment de la retransmissió del Tour de França de 1996, en el qual el danès Bjarne Riis va acabar amb les aspiracions de Miguel Indurain a l’etapa d’Hautacam.

Els Manel moderns es van agradar en dos temes de l’EP L’amant malalta: Tipus Suite i La jungla. El joc de llums i la decoració, amb els colors difuminats de la portada del seu últim àlbum, anaven en consonància amb la seva evolució cap a l’electrònica. A més, ho va donar tot en la interpretació de Jo competeixo, la cançó més llarga del repertori i una exhibició tant de talent líric com de domini dels diversos estils musicals.Després del fals comiat de rigor, la traca final. El públic es va entendrir amb les efímeres Estrelles –que cremen ràpid, però la de Manel sembla que durarà anys– i es va aixecar anunciant l’arribada de l’amor a Teresa Rampell. Mentrestant, l’ukulele reposava enterrat a la sorra d’alguna cala de la Costa Brava.

Com sempre en un concert de Manel, hi va haver instants d’eufòria i moments per seure a gaudir de les seves lletres. Les seves històries fa anys que han despertat l’admiració de tothom,especialment del jovent que, des del 2008, els hem anat seguint de prop la seva evolució. Manel s’ha convertit en un lloc on tornar sempre, un segell de fiabilitat que mai decep.