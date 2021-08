Nathy Peluso és una diva... a mitges. D’una banda, queda clar que allà on va triomfa, tal com va demostrar dissabte a la nit al Festival Acústica de Figueres. De fet, el dia que van sortir a la venda les entrades, la cantant argentina va exhaurir totes les localitats en qüestió d’hores (tot i tenir un dels preus més elevats). I, certament, el parc de les Aigües feia goig: centenars de joves ovacionaven cada moviment de Peluso i aplaudien cada nota cantada. Tot i això, ja des del principi va demostrar que el paper de ser una DIVA en majúscules, potser li queda massa gran..

Públic assegut, nervis a flor de pell, ja se sent algun crit d’histèria. Els músics entren en escena farcits d’aplaudiments i comencen a tocar i a tocar... (l’espera comença a fer-se llarga) i, de cop, PAM! Nathy Peluso apareix sense pena ni glòria per l’escenari. Ni llums estridents, ni fum que creï una mica de mística, res. Ara, quan comença a caminar a poc a poc i amb una enorme convicció cap al públic, s’arrapa al micròfon i entona les primeres notes de Celebré mentre tres ventiladors li fan voleiar els cabells, llavors sí que tot agafa forma i se li perdona (quasi) tot. I és que, encara que anar a veure Nathy Peluso no sigui un xou assegurat tal com em pensava, cal admetre que l’artista té una manera de ballar única: és capaç de marcar-se un ball de salsa, jazz o blues i combinar-lo amb moviments sensuals i moderns. I sort, perquè cantar, cantar... tampoc és que canti gaire.

Nathy Peluso ha guanyat gran part de la seva fama per les seves lletres de cançons com Business Woman, Delito, La Sandungera o Natikillah, on reivindica el poder de la dona per decidir lliurement sobre el seu cos i els seus actes. O també, per exigir que cap cos necessita l’opinió externa de ningú per aer vàlid. Una lluita molt necessària però que, malauradament, també li queda a mitges. Tot i que el feminisme de Peluso funciona comercialment, no aporta res de nou a la lluita feminista, perquè està molt bé poder moure’s i expressar-se per l’escenari lliurement sense que ningú et jutgi, però potser estaria millor que també s’incorporessin més dones dalt l’escenari (TOTS els músics de la diva argentina eren homes). Així, el que es perpetua és la imatge d’una dona empoderada que pot fer tot el que fa pel seu poder, perquè «pot decidir fer-ho així»: pot decidir vestir un mono ajustadíssim i marcant corbes perquè sap que té el poder per fer-ho; pot fer moviments explícitament sexuals per ser qui és. Però això no és el que necessitem, Nathy. Necessitem perspectiva de gènere en TOTS els àmbits.