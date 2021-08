La cultura també cura ha estat enguany el lema de l’Acústica de Figueres, i, a tenor de la resposta entusiasta del públic en els dos concerts de dissabte al vespre a la plaça Catalunya (Ovidi 4 Feat, l’homenatge a Ovidi Montllor que va comptar amb la participació de Toti Soler, i un clàssic intergeneracional com Els Pets), el lema no és només una manera de parlar. I és que, malgrat el canvi de format de l’Acústica, el públic va cantar i ho va donar tot com en els temps d’abans de la pandèmia.

Ovidi 4 Feat és l’homenatge al poeta, músic i activista que han orquestrat l’exdiputat de la CUP David Fernández, Mireia Vives, Borja Penalba i David Caño, que juntament amb el guitarrista Toti Soler reivindiquen la vigència de la lluita i el missatge de Montllor més de 25 anys després de la seva mort. Un espectacle dirigit a un públic convençut, però que manté viu l’esperit del poeta davant de problemes tan actuals com la situació a l’Afganistan, Palestina o l’independentisme.

I tot seguit, Els Pets, que no necessiten presentació. La banda de Constantí celebra 35 anys de l’escenari, i ho va fer amb un concert que Lluís Gavaldà va definir com a «cronològic»: és a dir, primer les cançons més noves per acabar amb les més antigues. Per tant, un repàs als seus grans èxits que va obligar el públic a fer esforços per no aixecar-se de la cadira quan sonaven temes com Vespre, Jo vull ser rei, No t’enyoro, Tarragona m’esborrona i sí, Bon dia, que per anys que passin no pot faltar.