El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ha augmentat un 77% els espectadors en un any, arribant a les 5.300 persones. Malgrat això, es tracta d'una xifra per sota de la meitat dels espectadors que hi havia abans de la pandèmia. De fet, les restriccions sanitàries ha fet baixar l'afluència de persones als grans espectacles. Durant els cinc dies de festival s'han exhaurit les entrades per a 22 de les 38 funcions programades. El FITAG s'ha fet a Girona però també a Llançà, Sant Pere Pescador, Palamós, Sant Gregori, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva i Vidreres.

El FITAG tanca una edició amb una remuntada en el nombre d'espectadors respecte l'any passat. Si en l'edició del 2020 hi van passar 3.000 persones, aquest 2021 n'hi han passat 5.300. Això implica un 80% d'ocupació en els espectacles i un augment del 77% en nombre d'espectadors. Tot i així, aquesta xifra encara està per sota de la meitat de les persones que hi havia abans de la pandèmia.

Aquesta davallada es deu, sobretot, a les restriccions en aforaments. De fet, bona part dels espectadors provenia dels espectacles amb més butaques disponibles i aquest les localitats s'han reduït dràsticament. A més, el públic del FITAG era majoritàriament gent gran i aquest és el segment de públic que més ha caigut respecte al 2019.

Malgrat tot, els organitzadors celebren que la 21a edició del festival hagi servit per acostar obres de teatre amateur de companyies d'arreu del món, a banda de mostrar les produccions de companyies gironines. El director del festival, Martí Peraferrer, ha destacat que la pandèmia els ha portat "molts factors en contra" però que aquesta edició ha estat "una de les més profitoses".

Entre el 24 i el 28 d'agost la programació s'ha omplert amb companyies de l'Argentina, Cuba, Suïssa, Geòrgia, Israel i altres punts de l'estat espanyol i Catalunya. Peraferrer ha afirmat que s'ha generat "bona sintonia" entre les 25 companyies que hi ha participat i moltes d'elles han avançat que volen treballar en futures col·laboracions.

De fet, l’espectacle inaugural del FITAG 2021, 'La comedia de las Lalis', és una coproducció catalana i extremenya, fruit d’una aliança entre Escenamateur, la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX) i FITAG. L’obra es va estrenar el juliol passat a Extremadura i la previsió és que torni a representar-se en aquesta comunitat i, possiblement, també torni a Catalunya. D’aquesta manera, per primera vegada, un espectacle nascut del FITAG tindrà vida més enllà del festival.