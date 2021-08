Més de 15.000 persones han passat durant tres dies pel festival Les Nits d’Acústica de Figueres, la versió adaptada del tradicional Festival Acústica. Aquesta xifra dobla la de l’any passat i suposa gairebé un ple absolut en tots els espectacles que s’han fet en aquesta edició.

En concret, en 18 dels 21 concerts les entrades s’han exhaurit i en els tres restants l’ocupació ha arribat al 75%. A més, en els concerts gratuïts a la plaça Nova de Figueres, l’organització va permetre fer cues per ocupar aquelles entrades que finalment quedaven lliures perquè qui l’havia reservat no venia.

Des de l’organització es mostren «molt contents» amb la resposta del públic i ho vinculen a «la qualitat de les propostes» que s’hi ha presentat. El festival va tancar dissabte amb les actuacions de la cap de cartell, la cantant argentina Nathy Peluso i els valencians Zoo al parc de les Aigües. A la Plaça Catalunya hi van actuar Els Pets i Ovidi 4 amb Toti Soler, també amb tot venut.

Sota el lema «La cultura també cura», el festival va arrencar el dijous amb l’actuació d’una de les veus de l’estiu, la barcelonina Rigoberta Bandini, que va omplir de festa el parc de les Aigües. Per l’escenari de Figueres també han passat les propostes d’alguns artistes més populars del moment com ara Mishima, La Pegatina, Ginestà i Pau Vallbé, que s’estrenava al festival figuerenc. També van interpretar els seus temes més coneguts alguns grups consolidats del panorama musical actual com Manel, Macaco en format acústic, o bé Oques Grasses. Per la seva banda, l’escenari de la plaça Josep Pla va acollir a artistes emergents com és el cas de Joina, Reïna, Somboïts, Marcel i Júlia, Entresol Segona, Magalí Sare i Guillola.

El director del festival, Xavi Pascual reconeix que tenen l’esperança de poder tornar a l’antic format amb concerts a peu dret i sense distàncies de seguretat. Tot i això, el director es mostra «prudent» i ha revelat que al juny treballaven amb la possibilitat de fer un espectacle d’aquestes característiques, però va aparèixer la cinquena onada i ho van haver de descartar.

En aquest sentit, Pascual ha explicat que han de treballar sempre amb molts mesos d’antelació i ara s’han hagut d’acostumar en anar «gairebé al dia a dia». Tanmateix, Pascual deixa clar que ja treballen en l’edició de l’any vinent.

Pel que fa a l’Acustiqueta, la programació familiar i diürna al Teatre Jardí, ha acollit amb totes les entrades exhaurides les actuacions de dues de les formacions cabdals de la música familiar. Per un costat, els Xiula i per altre, la versió familiar de Di-Versiones.

Les Nits d’Acústica van començar amb un minut de silenci en memòria del fotògraf Xavi Mercadé a la plaça Josep Pla i ha comptat amb diferents espais de restauració al voltant de cada concert. El festival ha donat feina a un total de 60 empreses. L’organització ha volgut agrair la confiança i la determinació del públic, dels artistes i de les d’administracions implicades.