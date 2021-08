El Visa Pour l’Image va arrencar dissabte a Perpinyà amb els conflictes bèl·lics i el drama dels refugiats com a grans protagonistes. La 33a edició del festival de fotoperiodisme, però, tampoc vol oblidar la crisi del coronavirus, que l’any passat va centrar part de les exposicions i que enguany compta amb dues mostres.

En total, 25 exposicions engalanen fins al 26 de setembre les parets del Convent de Mínims i l’Església dels Dominicans. El seu director, Jean-François Leroy, ha explicat que l’edició d’enguany oferirà la possibilitat als assistents de visualitzar a través de les mostres «tota l’actualitat del món».

L’edició d’enguany parla tant de guerres, com de crisis, política, esports, cultura, ciència o el canvi climàtic. En paraules del seu director, al Visa s’hi podrà veure un programa «molt complet» i «eclèctic» sobre els temes de rabiosa actualitat que afecten tot el planeta.

Entre les exposicions més destacades, hi ha la de l’AFP Síria: una dècada en guerra, que retrata el conflicte des de la Primavera Àrab, quan semblava que el país estava a les portes d’una revolució històrica. També Armenis, un poble en perill,d’Antoine Agoudjian, o La Primavera birmana, d’un fotògraf anònim per al The New York Times que retrata el cop d’estat al país.

Feliç vida en parella: Haití, en la prosperitat i en l’adversitat de Valérie Baeriswyl (Reuters) recull la fractura social al país caribeny arran del terratrèmol del 2010 que, entre d’altra, obliga parelles a casar-se de forma col·lectiva per compartir despeses.

El Visa també retrata els últims dies del camp de Moria, destruït per les flames el setembre de l’any passat amb més de 20.000 malvivint-hi, i dedica tres exposicions als conflictes de la regió del Tigré, a Etiòpia.

També s’hi pot veure una retrospectiva del fotoperiodista Éric Bouvet, 1981-2021: 40 anys de fotografia’. En paraules de l’artista, «40 anys de treball» on més que les imatges és «la gent» qui pren el protagonisme.