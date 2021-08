La 39a edició del Festival Ésdansa, que se celebra cada any a Les Preses (Garrotxa), va tancar el diumenge 29 d’agost amb un èxit total de públic i d’organització. L’espectacle escollit per concloure el festival va ser La Festa al Parc, dins l’itinerari de «Dansa i paisatge», que va ser ben acollit pel públic seguint la tendència general del certamen, que ha venut el 95% de les entrades. La clau ha estat, en part, la innovació tecnològica que han incorporat en moltes de les propostes programades com, per exemple, l’aduioguia experiencial de La Festa al Parc, que ha permès posar de manifest el patrimoni cultural, natural i històric del parc a través d’una immersió total a l’univers sonor de l’espai, però respectant al màxim l’entorn. D’altra banda, ja s’han anunciat les dates per a la 40a edició d’Ésdansa: del 22 al 28 d’agost de 2022.