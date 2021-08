El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) va cloure el dissabte passat la 21a edició amb un 77% més de públic respecte al 2020.

De fet, les dades d’enguany són altament positives en comparació amb les de l’any passat. Concretament, han estat 5.300 les persones que han assistit als trenta-vuit espectacles programats, dels quals vint-i-dos van aconseguir exhaurir totes les localitats, dades que representen un 80% d’ocupació. Tot i que la xifra encara està molt per sota de la meitat d’assistents que hi havia abans de la pandèmia, no deixa de ser una dada esperançadora, ja que hi ha hagut 2.300 espectadors més que el 2020.

Tot i això, el públic no ha estat tan divers com en les edicions pre-pandèmia, sobretot pel que fa a les persones grans, que abans representaven un gruix d’assistents important pel festival i que aquest any ha patit un descens considerable.

Les restriccions sanitàries també han afectat en altres aspectes, com ara en «l’aforament reduït, la dificultat de viatjar en diferents països, les quarantenes i una societat atemorida pel risc de contagi», tal com ha assegurat Martí Peraferrer, director del festival, que al mateix moment explica que «malgrat tot, el FITAG 2021 ha estat un dels festivals més profitosos i dels que s’ha viscut amb més il·lusió, solidaritat, comprensió i germanor».

El FITAG s’ha dut a terme del 25 al 28 d’agost en diferents espais de Girona com el Teatre Municipal, el Pati de les Magnòlies, el Pati de la Casa de Cultura o el Centre Cultural de la Mercè. Al mateix moment, una de les característiques d’aquesta edició és la diversificació de les funcions en altres localitats de la zona com Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres.

Així, el festival ha aconseguit posicionar-se no només com un dels festivals de teatre amateur de referència en les comarques gironines sinó també internacionalment, ja que les companyies estrangeres d’enguany, procedents de Cuba, Suïsa, Geòrgia, Argentina i Israel, però també d’altres punts de l’Estat, han servit d’aparador per a nous talents gironins. Peraferrer ha assegurat que s’ha creat una «bona sintonia» entre les companyies, malgrat tot.