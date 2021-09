El Consell d’Administració del Museu Memorial de l’Exili (MUME) ha nomenat aquest dimecres Enric Pujol i Casademont nou director del centre en substitució d'Alfons Quera. El MUME, situat a la Jonquera, és el centre d'interpretació de referència sobre l'exili republicà de la Guerra Civil espanyola. El nou director del MUME té com a línies de treball futures la consolidació i l'expansió del centre en "un context difícil, marcat per la crisi", exposen des del Departament de Justícia. Així, es vol aprofitar que el desembre de l'any vinent se celebrarà el 15è aniversari de la inauguració per rellançar el centre, donar a conèixer el MUME al conjunt de Catalunya i col·laborar amb altres centres memorialístics i museístics.

Enric Pujol i Casademont, nascut a Figueres, és doctor en Filosofia i Lletres –especialitat d'Història– per la Universitat Autònoma de Barcelona i periodista. Actualment, és professor de la UAB, adscrit al Departament d'Història Moderna i Contemporània, i forma part del Consell Científic i Pedagògic del MUME des del 2009. També és membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 2016.

Un dels grans centres d'interès en la trajectòria d'Enric Pujol ha estat la temàtica dels exilis i la Guerra Civil. També acumula una àmplia experiència en l'entorn de l'estudi historiogràfic en diferents àmbits, amb la publicació de nombrosos llibres, i ha estat comissari de diverses exposicions sobre altres personatges i períodes de la història contemporània de Catalunya. Ha comissariat diverses exposicions i va ser director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (2004-2005).