Després de El Niño, Yucatán o Adú, al productor gironí Edmon Roch li quedava una assignatura pendent: portar a la gran pantalla una pel·lícula amb Girona com a «gran» protagonista.

Però si una cosa té la ficció és que és capaç de convertir en possible l’impossible. Així, l’adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Javier Cercas, dirigida per Daniel Monzón i produïda pel gironí Edmon Roch, arribarà a les sales de cinema el 8 d’octubre, en un dia d’or en què ja és oficial que competirà amb l’estrena del llargmetratge Madres paralelas, de Pedro Almodóvar.

Las leyes de la frontera, que el proper 25 de setembre clausurarà la 69a edició del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es va rodar entre finals d’agost i principis de novembre del 2020 en una Girona en pandèmia que havia de recrear la Girona del 78 plena de gom a gom. Per a fer-ho possible, i amb un repartiment de més de mil figurants, l’equip va buscar l’assessorament del Dr. Bonaventura Clotet per a garantir la seguretat d’un rodatge que ja s’havia hagut de posposar, inicialment previst per l’abril del 2020. «Vam treballar amb un protocol molt estricte que va encarir molt el pressupost del rodatge», sosté Roch, que va passar per duplicar vehicles o substituir monitors pel visionat a través de tauletes per a garantir la distància de seguretat de l’equip. «La gràcia és que quan el públic la vegi al cinema no sàpiga que la vam rodar en temps de pandèmia i visqui la Girona del 78 en la seva màxima esplendor».

Una Girona que, reconeix el productor, «molt afortunadament i amb la reforma de Joaquim Nadal ha desaparegut», fet que els ha obligat a fer mans i mànigues per a reconstruir. I és que tot i que Girona és el centre neuràlgic de la pel·lícula, amb escenaris com la plaça Catalunya, la plaça de les Castanyes, la plaça de la Diputació, el pont d’en Gómez, el pont de la Barca o la Devesa, l’equip es va desplaçar a Manresa i Montblanc per a «aconseguir més proximitat amb la Girona del 78», confessa. Un rodatge que, a més, també va passar per l’Estartit i el Garraf.

El film, que serà un dels llançaments més importants de Warner amb més de 250 còpies, ha volgut apostar per «cares noves que ens transportin a major autenticitat», explica el productor. El repartiment «coral» està encapçalat per Marcos Ruiz, Begoña Vargas i Chechu Salgado, i també compta amb noms gironins com els actors Pep Cruz o Xavi Sáez.

«Com a gironí he sentit una doble responsabilitat: el regal de ser capaç de convertir una història tan bonica en pel·lícula i alhora recrear una Girona del 78 que ja no hi és», assenyala. I el resultat, confessa, ha tingut molt bona rebuda per part de l’escriptor, que, tot i que ha estat al dia del guió, ha estat «extremadament generós» i els ha deixat via lliure per a l’adaptació.