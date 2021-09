Un cotxe, una pantalla de cinema, un escenari, dues foodtrucks i unes vistes al mar que asseguren unes postes de sol estiuenques espectaculars. Aquests són els ingredients que formen una de les propostes de més èxit per vacances de la Costa Brava: el Cinema Brava, que culmina la segona edició.

Situat al privilegiat terreny del Mas d’en Pic, una masia que queda amagada enmig dels turons de Begur, el Cinema Brava ha estat una cita imprescindible per a tots els visitants de la zona. Van arrencar el 17 de juliol i estaran actius fins al 5 de setembre,és a dir, fins diumenge. Darrere del projecte hi ha Alex de Cruylles, Mateo Marsicano i Patrícia Serra, tres amics de Barcelona que van venir a passar el confinament a la Costa Brava i que, captivats per l’entorn, van decidir quedar-s’hi i muntar un autocine, acompanyat per dues food trucks i un escenari on han organitzat concerts i monòlegs.

«Durant el confinament, l’Àlex va veure que hi hauria un gran boom d’autocinemes per aprofitar els pàrquings de restaurants o altres establiments que van haver de tancar per la pandèmia», assegura Patrícia Serra, una de les fundadores del Cinema Brava. I, de seguida, tots tres amics es van decidir per tirar endavant el projecte amb l’úncia diferència que, a més a més de programar pel·lícules, també programarien concerts i monòlegs. «Nosaltres teníem clar que no ho volíem fer al típic pàrquing, i quan vam veure que aquest terreny públic entrava en concurs, vam presentar el projecte i vam guanyar-lo». Després d’aquest primer any, encara els queden dos estius més per endavant per continuar promovent la idea, que ha estat tot un èxit.

«Estem molt contents perquè, a diferència de l’any passat, aquest any no hi ha hagut cap dia dolent», explica Serra. «El fet que sigui un festival pensat en un format reduït fa que es creiï un ambient molt proper i familiar», afirma la mateixa Serra mentre afegeix que «Cinema Brava acaba sent un espai de retrobada».

La proximitat del festival amb el públic es manifesta des del principi, ja que la primera selecció de les pel·lícules està obert al públic a través d’un qüestionari. Tot i això, «després es fa una selecció més acurada amb amics nostres que són molt cinèfils i hi entenen, de pel·lícules», diu.

Barcelona nit d’estiu, Up, Midnight in Paris, Cinema Paradiso, Captain Fantastic i Bohemian Rapsody són els films que componen la cartellera d’aquesta última setmana, títols de pel·lícules «que sempre tornaries a veure», assegura Serra, que al mateix moment afegeix que «són pel·lícules d’adults perquè, al ser a l’aire lliure, hem de projectar-les molt tard, quan ja és fosc». Tot i això, els concerts planificats a mitja tarda d’artistes emergents com Cesc, Irieix, Ramon Mirabet, The Bird Yellow o Pepe Rumba, entre molts d’altres, han estat claus per apropar un públic molt divers i familiar que ha fet possible l’èxit del festival. «Cada dia hem exhaurit localitats o aconseguit, com a mínim, omplir la meitat d’aforament», explica Patrícia Serra. De fet, la capacitat del festival queda reduïda a la intimitat de l’espai, que permet l’ocupació de 45 vehicles, en el cas de l’autocine, i de 100 persones als concerts.

Tot i això, Cinema Brava ha aconseguit ser una alternativa als cinemes durant l’estiu, ja que «és molt agradable perquè pots tenir el teu propi espai i, a més, pots decidir quan anar a buscar el sopar i les begudes» afirma la promotora que, a més, ho veu «molt més flexible que anar al cine». Les vistes al mar i la posta de sol que es veu des de l’espai també hi juguen un paper important perquè converteixen el pla en una activitat estiuenca idíl·lica que, això sí, diumenge arribarà al seu final.