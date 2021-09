El càmping Internacional de Calonge retrocedirà fins als anys 80 i 90 el cap de setmana del 17 al 19 de setembre. Torna Diverland, el festival organitzat per l’Orquestra Di-Versiones i la promotora gironina U98, i això vol dir que durant tres dies els assistents tindran l’oportunitat de reviure a través de concerts, tallers i d’altres activitats «la teràpia de la felicitat» d’un viatge a la nostàlgia. Serà la segona edició de Diverland, estrenat el 2019, després que la pandèmia obligués a ajornar la de l’any passat. El festival, però, encara estarà condicionat per la covid-19 perquè l’aforament s’ha reduït un 50% (de 3.000 a 1.500 persones), tots els concerts s’hauran de seguir asseguts, i l’ús de la mascareta, òbviament, serà obligatori. Molts dels assistents ja havien adquirit l’entrada per al 2020 i encara els serà vàlida. A hores d’ara ja se n’han despatxat unes 1.300.

«En tenim moltes ganes, tant nosaltres com la gent que vol venir a passar un gran cap de setmana, aquells que van venir el 2019 i van xalar, i aquells a qui els ho van explicar i tenen ganes de provar-ho». Parla Jordi Puig, director d’U98, satisfet per haver pogut reprendre el festival malgrat les restriccions que encara afecten el món de la cultura. Serà, com diu, «una covid edition», però almenys serà. Durant els tres dies de durada de Diverland hi haurà un ampli cartell de concerts, encapçalat pels Di-Versiones, i que també inclou grups com The Blackiss, The Best of, Tarraco Surfers (versions amb ritme de surf amb el bateria d’Els Pets Joan Reig), Orelles de Xocolata i Big Mouthers, entre d’altres. També per divendres a la nit s’ha programat un «frikibingo», on els números se substitueixen per cançons, sessions matinals d’aeròbic, tallers infantils de tatuatges i pentinats, o una arrossada que culminarà el festival diumenge a l’hora de dinar. Totes les activitats s’acabaran a dos quarts d’una de la matinada. Tothom qui vulgui accedir al festival haurà de fer-ho adquirint la modalitat d’entrada i reserva al càmping, és a dir, no existeix l’opció d’anar-hi per un sol dia.

Diverland va néixer el 2019 a partir d’una idea de Puig i Albert Fort, el cantant de l’Orquestra Di-Versiones, amb la idea de passar un cap de setmana de nostàlgia, recordant els anys 80 i 90, i dirigit per a tots els públics. Aquest any el grup de Calonge ha hagut d’ajornar per segona vegada la Diverbeach de Sant Antoni però almenys ha pogut recuperar el «seu» festival.