La Mirona de Salt ha posat tota la carn a la graella en la seva nova temporada de tardor, que servirà també per commemorar el seu vintè aniversari. A banda de les actuacions ja anunciades per aquest mes de setembre, que arrencarà divendres vinent amb el grup Möther Mine, la sala de concerts saltenca comptarà al llarg dels mesos de tardor amb les actuacions dels murcians MClan −en format duo acústic− (22 d’octubre), el cantautor madrileny DePedro (7 de novembre) o la banda de rock valenciana Los Zigarros (11 de desembre).

Els ritmes urbans també formaran part de la banda sonora de l’aniversari de l’equipament, amb la presència del malagueny Delaossa (25 de setembre), la jove gironina Marta Romeu «Tramma» (15 d’octubre) o la rapera barcelonina Anier (10 de desembre).

Com ja és habitual des de fa uns anys, La Mirona torna a mirar de reüll la història de la música amb la presència en la seva programació de diverses bandes de tribut. El divendres 1 d’octubre arribarà la Pink Floyd Live Experience de la mà de The Other Side. El dissabte 9 d’octubre els Smoking Stones repassaran els grans èxits de les satàniques majestats i el divendres 19 de novembre Brothers in Band retran tribut als Dire Straits de Mark Knopfler.

Les entrades per als concerts de la nova programació de La Mirona es posen a la venda avui dijous a través del web de la sala.