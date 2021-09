El festival internacional Temporada Alta ha presentat aquest matí el cartell de la seva 30 edició, marcada pel retorn de la programació internacional amb 15 produccions arribades de 14 països amb noms com Guy Cassiers, Alain Platel, Christiane Jatahy o Romeo Castellucci. En total, la cita amb les arts escèniques ha programat 106 espectacles que es podran veure del 8 d’octubre al 13 de desembre en 19 escenaris de 6 poblacions. L'edició d'enguany arrencarà el 8 d’octubre amb “L’oncle Vània” d’Anton Txèkhov, en una coproducció amb el Teatre Lliure dirigida pel lituà Oskaras Korsunovas protagonitzada per una flota d’intèrprets catalans com Julio Manrique, Lluís Marco o Anna Güell.

Precisament, enguany el certamen treu múscul en l’àmbit de la producció i la coproducció d’espectacles propis, amb 26 propostes, 18 de les quals són catalanes, amb títols com “El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc” de Josep Maria Miró i Xavier Albertí, “Els àngels no tenen fills” de Clàudia Cedó, “Ofèlia” d’Àlex Rigola o “Cent dies i cent vides” de Ferran Joanmiquel.

La Setmana de Programadors, que se celebrarà del 18 al 21 de novembre, tornarà a apostar per la creació contemporània amb artistes com Romeo Castellucci, Angélica Liddell, José Antonio Portillo i Enric Monfort, i companyies com La Veronal o Macarena Recuerda.