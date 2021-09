El 1992, Ronald Koeman feia tocar el cel al Barça en l’últim sospir de la pròrroga de la final de la Copa d’Europa a Wembley i Antonio Rebollo encenia la torxa olímpica d’un any que passaria a formar part de la memòria col·lectiva de milions de catalans. Però també va ser l’any en què el festival internacional Temporada Alta aixecava el teló per primera vegada amb quatre espectacles i una gran aspiració. Des d’aleshores, la cita amb les arts escèniques s’ha convertit en tota una institució que, a més, ha tingut l’habilitat, o l’amable coincidència, d’aportar un punt de llum, amb l’anunci del nou cartell, al regust agredolç que sempre acompanya la tornada a la rutina.

Després d’una edició a mig gas marcada per les exigències de la pandèmia -que es va celebrar en format híbrid amb espectacles presencials i per streaming-, el festival Temporada Alta torna ara per la porta gran per celebrar el seu 30è aniversari. L’artífex i director del certamen, Salvador Sunyer, va presentar ahir la nova programació, que del 8 d’octubre al 13 de desembre convertirà Girona en l’epicentre cultural del sud d’Europa. L’encarregat de donar el tret de sortida a la nova edició serà el lituà Oskaras Koršunovas amb L’oncle Vània d’Anton Txèkhov, una coproducció amb el Teatre Lliure -on després de l’estrena a Girona hi farà temporada- protagonitzada per Julio Manrique, Ivan Benet, Júlia Truyol i Lluís Marco.

En total, el certamen ha programat 106 espectacles en la que Sunyer ja defineix com una edició «molt potent». I és que, de fet, aquesta serà una edició marcada pel retorn de la programació internacional de la mà de 15 produccions arribades de 14 països. En aquest sentit, pujaran a l’escenari reclams com el coreògraf belga i habitual del festival Alain Platel, que torna a Temporada Alta amb una revisió de Gardenia -que ja es va poder veure al festival al 2010-; el retorn del director suís Christoph Marthaler després de set anys d’absència amb l’estrena d’Aucune idée o Victoria Thierrée Chaplin, filla de Charles Chaplin, que estrenarà Bells&Spells. Completaran la programació internacional coproduccions del festival com Entre chien et loup de Christiane Jatahy; Antígone a Molenbeck + Tiresias de Guy Cassiers; Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard) de Gabriel Calderón o Saison de Cirque de Cirque Aïtal. Però a banda de portar aquests espectacles a les comarques gironines, l’objectiu de Sunyer passa per convertir el festival en un «punt de trobada del teatre internacional».

A més, el certamen ha volgut demostrar, en la seva 30a edició, que està en millor forma que mai. En aquest sentit, ha apostat per a reforçar el seu múscul en matèria de produccions pròpies i coproduccions, passant de 20 espectacles al 2020 a 26 al 2021. D’aquests, 18 són catalans, 4 internacionals i 4 amb companyies d’arreu de l’Estat espanyol. Destaquen les estrenes d’El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc de Josep Maria Miró i Xavier Albertí, que després arribarà al Teatre Romea; Els àngels no tenen fills de Clàudia Cedó; Ofèlia d’Àlex Rigola -que s’oferirà per a un grup reduït de 50 persones que podran seguir l’espectacle amb auriculars-; i Cent dies i cent vides de Ferran Joanmiquel.

Dramatúrgia catalana

Precisament, aquesta edició del certamen comptarà amb una seixantena d’obres de dramaturgs catalans. En aquest sentit, Sunyer va recordar que el festival serveix per a donar el tret de sortida a l’escena catalana, conscient que «el teatre català amb interès i futur és el de creació contemporània». A partir d’aquesta premissa, pujaran a l’escenari noms com Joel Joan, que presentarà el seu nou espectacle, El gran comediant; l’estrena de Final de partida sota la batuta de Sergi Belbel, títol del retorn als escenaris de Jordi Boixaderas; l’adaptació teatral de la novel·la Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà, amb dramatúrgia de Clàudia Cedó; o Les irresponsables, dirigida per Sílvia Munt, amb un repartiment encapçalat per les actrius Marta Marco i Nora Navas.

Filant més prim, 23 dels 106 espectacles programats compten amb artistes gironins. En aquest sentit, Sunyer va argumentar que «no som partidaris de tancar-nos en espectacles només gironins, espanyols o europeus, sinó connectar persones de diferents punts de la geografia, i barrejar també noms ja consolidats amb talent jove que està cridat a convertir-se en grans artistes».

En paral·lel, un dels principals aparadors de creació contemporània és la Setmana de Programadors, que enguany se celebrarà del 18 al 21 de novembre i comptarà amb 11 espectacles. L’organització preveu que hi assisteixin un centenar de programadors nacionals i internacionals. Dos dels plats forts seran Bros de Romeo Castellucci i Terebrante d’Angélica Liddell. També hi participaran José Antonio Portillo, Enric Monfort, i companyies com cabosanroque, La Veronal, Macarena Recuerda o Agrupación Señor Serrano.

Continuitat de l’«streaming»

El certamen mantindrà enguany la programació a distància, impulsada en l’anterior edició per la irrupció de la pandèmia, que se sumarà a les propostes presencials. I és que aquí el certamen ha detectat un nou camí per a explorar en la recerca de nous formats, que ja van avançar que «tindrà continuïtat en un futur normalitzat». A través d’aquesta modalitat es podrà veure Movidas raras de Rodrigo García; Lázaro de Lagartijas tiradas al sol o un catàleg de filmacions de muntatges teatrals en versió original amb el segell de directors que han passat per Temporada Alta.

Tot i la programació presentada, Sunyer va descartar un acte especial de commemoració del 30è aniversari perquè han preferit «posar tots els diners sobre l’escenari». Tot i així, reconeix que aquest serà un any «difícil» pel festival, ja que compta amb 300.000 euros menys per la davallada d’ingressos a taquilla per les restriccions d’aforament, amb un pressupost total de 2,88 milions d’euros. Les entrades es podran adquirir a partir del 7 de setembre per socis, i el 9 pel públic general.