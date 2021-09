Dissabte celebrem la Diada Nacional de Catalunya, jornada carregada de molts significats: memòria de la nostra història, agraïment pel que som, record de totes les generacions que han construït el nostre país, reivindicació d’un present i futur amb més llibertat, justícia i fraternitat, manifestació del nostre amor i del nostre compromís per l’avui i pel demà. Els seguidors de Crist recordem amb agraïment les arrels cristianes que han configurat d’una manera important l’ésser i l’actuar del nostre poble, desitjant que aquesta proposta cristiana que han configurat la dimensió religiosa i espiritual, la vida social, la cultura, les festes, el patrimoni, l’art, l’economia, la política... No sigui menystinguda ni oblidada. Si ha configurat el passat i ha contribuït a forjar el present, cal valorar la força profunda que té per humanitzar la persona i la societat. Senzillament, és important reconèixer que la petja cristiana no és només del passat, sinó del present, i que pot contribuir en gran manera al futur.

Oblidar aquesta dimensió en els projectes de present i de futur pot significar un empobriment no només per als creients, sinó per a tots els ciutadans de Catalunya. Des d’aquesta convicció caldrà reforçar els camins de mútua col·laboració, i plantejar-se, reflexionar i acordar com s’articula aquesta mútua col·laboració de l’Església amb les organitzacions de la societat civil i amb les institucions de govern. Tanmateix, pensant en Catalunya des de la proposta de Jesús, cal subratllar per tenir-ho molt present:

-Jesús, el Fill de Déu, es va encarnar en un poble petit, assumí la seva llengua, els seus costums, estimà la seva terra i la seva gent per esdevenir precisament l’Home Universal, el Salvador de tots. Estimar la pròpia terra no ens ha de fer egoistes i insolidaris, sinó universals.

-Jesús era molt conscient dels valors i dèficits del seu poble. Denunciava les actituds prepotents quan s’esqueia. Estava atent i al costat de tots els qui mé sofrien, materialment i espiritualment. [...] (extret del Full Parroquial).

Són dues paraules breus però que, juntes, són molt potents. Tothom s’hi retroba en el sentit profund de què signifiquen. Al cap i a la fi són dos mots que fa servir tothom, amb més o menys consciència, d’una certesa diferent i amb tota la complexitat que porta en si la força del cor. El que tothom admet, o hauria d’admetre, és que els dos conceptes han de funcionar junts. Els animals poden tenir reaccions que s’hi assemblen. Però no estan dotats ni d’intel·ligència ni d’amor, a escala humana. Aprofundir aquests conceptes, valorar-los, mesurar, fins a on es pugui, el grau d’humanisme que comporten, és una feina universal: la de cada persona, la de cada responsable de qualsevol activitat, a tots els nivells. Perquè, en el fons, l’objectiu educatiu, la tasca de formació, arreu de la societat, és l’educació en la veritat i en l’amor. Cap i cor. La ignorància i el desamor creen una societat «animal». La crisi religiosa que pateix el nostre poble -el meu nivell de reflexió és de pobles- apareix com una crisi de coneixements i d’amor. Deixant de banda molta gent, de totes les edats, que són rics en herència espiritual, la gent, a l’engròs, té molt poques idees clares, d’aquelles que donen sentit i goig a la vida. Fa molt temps, els nens i nenes de doctrina -els primers del grup- aguantaven la tovallola el dia de la Primera Comunió. Això no formava. L’eucaristia no premia els intel·ligents. Però la gent sabia un grapat de veritats almenys sobre Déu. Ara, és deficient el coneixement de la cultura bíblica, de les veritats fonamentals de la vida de Jesús, i l’educació de la consciència. Déu mateix, l’existència del qual apareix a la ment humana com una resposta lògica, com a causa primera, té treballs de sortir a la Contra de la Vanguardia. Cap i Cor. Formar en Veritat i Amor.