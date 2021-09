L’Ajuntament de Figueres va presentar ahir la nova programació cultural de tardor, protagonitzada pel retorn de l’òpera al teatre municipal El Jardí, que acollirà Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini de la mà de la Fundació Òpera de Catalunya, integrada pel Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès.

D’entre la cinquantena de propostes que aterraran a la capital de l’Alt Empordà entre els mesos de setembre i desembre, pujaran a l’escenari estrenes com el nou espectacle de Joel Joan, El gran comediant, o L’oncle Vània, amb un repartiment encapçalat per Julio Manrique. També es podrà veure la producció Canto jo i la muntanya balla, basada en la novel·la d’Irene Solà, o l’espectacle familiar d’Oriol Pla, Travy.

La nova oferta cultural també compta amb programació musical. En aquest sentit, el cartell incorpora la proposta musico-teatral Noucents, el pianista de l’oceà, a càrrec de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, a banda d’un concert de bandes sonores cinematogràfiques a càrrec de la Giorquestra, sota la batuta del director altempordanès Marc Timón.

Pel que fa a les propostes de petit format, la nova programació compta amb El gegant del Pi amb Pau Vinyals -una coproducció de l’Ajuntament de Figueres-, i Accions de resistència amb Susanna Barranco. A més, ha programat un cicle dedicat al cineasta Stanley Kubrick, a partir d’on es podrà veure l’espectacle de dansa contemporània It’s a wrap (Kubrick is dead), de la mà de la companyia La Intrusa, i el concert La música de Kubrick a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, que interpretarà les bandes sonores de les pel·lícules firmades pel director.

L’edició d’enguany també comptarà amb una proposta de circ contemporani, que es podrà veure a la Sala d’Exposicions de l’Escorxador del Museu de l’Empordà. Es tracta de Fang, que aterrarà a Figueres de la mà de la companyia Animal Religion.

La nova temporada també integra propostes impulsades per l’Ajuntament de Figueres, com l’actuació de la cantant Melissa Sanley, l’espectacle poètic-musical Faula d’Orfeu, l’actuació de la banda de música d’arrel Romaní o l’espectacle Filar. Per la seva banda, les Joventuts Musicals de Figueres, a banda del concert de la Giorquestra, ha programat tres actuacions més. Es tracta d’Horace Silver Tribute, els empordanesos Trio Orlina i el Quartet Arcatem. Pel que fa a la programació familiar, la nova temporada comptarà amb els espectacles Olympus: Prometeu de la companyia Agrupación Señor Serrano; La faula de l’esquirol de La Baldufa i l’espectacle de dansa Jungla de les Big Bouncers.

En paral·lel, l’entitat La Cate oferirà, un any més, propostes escèniques com 13 i dimarts; Bruna, el musical; Sopa de pollastre amb ordi; Carrer de Txernòbil; i L’art de la comèdia. També acollirà el cicle musical de petit format 66butaques, que enguany ha programat noms com b1no+PHOAC, Maria Jaume o Joan Colomo. A més, també serà l’escenari de l’estrena del nou treball del grup empordanès Clima. Altres espais de la ciutat també acolliran propostes escèniques. En aquest sentit, el Casino Menestral serà l’escenari de Tres germanes, la nova producció de la Casa Txèkhov de La Funcional; l’espectacle Lorca, impulsat pels Amics dels Museu Dalí; o els festivals Còmic i Microaccions per amor.

Les entrades es posaran a la venda el 6 de setembre a les set de la tarda a la taquilla del teatre municipal El Jardí, i a dos quarts de vuit del vespre a través de la pàgina web Figueres a Escena.