El papa Francesc va expressar durant la pregària dominical de diumenge la seva preocupació per Afganistan després de la presa de poder dels talibans i va demanar que es continuï assistint els necessitats. A més, va desitjar que el diàleg aconsegueixi una convivència pacífica al país i va instar els cristians a «intensificar l’oració i a practicar el dejuni».

«Segueixo amb una gran preocupació la situació a Afganistan i comparteixo el patiment dels que ploren per les persones que han perdut la vida als atacs suïcides de dijous passat i els que cerquen ajuda i protecció», va dir Francesc en concloure des de la plaça de Sant Pere la pregària dominical de l’àngelus.

El Papa va agrair «a tots els que estan ajudant la població afganesa durament afectada, sobretot a les dones i nens», va demanar «que es continuï assistint els necessitats» i va resar perquè «el diàleg ajudi la societat a una convivència pacífica i ofereixi esperança pel futur del país».

Francesc va explicar que «en moments històrics com aquest, no podem ser indiferents i que la història de l’Església ens ensenya que com a cristians aquesta situació ens ha de comprometre».

Per últim, va fer una crida a tots els creients a «intensificar la pregària i a practicar el dejuni» per Afganistan.

«És el moment de fer-ho. Estic parlant seriosament. Cal intensificar la pregària i el dejuni demanant al senyor misericòrdia i perdó», va afegir. El 15 d’agost el Papa ja havia demanat una via de diàleg perquè la població torni a viure en pau.

Durant la pregària el pontífex també es va referir a les inundacions de Veneçuela, que han provocat desastres i una vintena de morts. Francesc va expressar sentir-se «molt a prop» dels afectats a l’estat veneçolà de Mèrida.