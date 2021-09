Páramo, el nou projecte de folk independent del músic i escriptor sevillà establert a Barcelona Saúl Ibáñez (ex-Lullaby), donarà aquesta tarda a les 19.30 h a l’exterior de l’Ateneu 24 de Juny el tret de sortida a la 5a edició del cicle de concerts Soterrània, la Mostra Underground de Girona. En aquesta nova edició del cicle s’han programat un total de set concerts que tindran lloc entre avui i el pròxim 16 d’octubre.

El Soterrània continuarà el pròxim diumenge 12 amb el concert de la banda de punk i rock vigatana Bonestorm. També passaran per l’escenari del Barri Vell el 18 de setembre els barcelonins Le Pink Tzigane (gipsy swing/jazz manouche); el 25 de setembre el duo de Perpinyà Fuckboy (garage/psych/rock’n roll); el 2 d’octubre les franceses Tata! (electro/chanson); el 9 d’octubre la banda vigatana de post-hardcore Power Burkas i el dissabte 16 els barcelonins Capità Pilgrim (indie-rock), que clouran aquesta edició.

La mostra Soterrània, que l’any passat no es va poder celebrar a conseqüències de les restriccions derivades de la pandèmia, és una proposta que vol treure a la llum formacions musicals emergents que no acostumen a trepitjar els escenaris dels grans festivals, i que aposten per una manera artesana d’entendre i fer música.

Tots els concerts d’aquesta edició de la mostra, programada per Albert Mestres, se celebraran dins un recinte amb aforament limitat amb servei de bar, entrada lliure i taquilla inversa.