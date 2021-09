El llegendari grup de pop suec ABBA és a un pas de tornar per primera vegada en 40 anys a la llista del top 10 del Regne Unit, amb dues noves cançons del seu pròxim àlbum ‘Voyage’.

‘I Still Have Faith in You’ i ‘Don’t Shut Me Down’ es van classificar respectivament en el sisè i el setè lloc de la llista dels 10 èxits principals, segons estimacions publicades diumenge, basades en les primeres vendes i descàrregues. La llista oficial es publicarà divendres.

«Si l’entusiasme continua, aquests senzills seran els primers d’ABBA a classificar-se en el top 10 britànic des de ‘One Of Us’ el desembre de 1981», va assenyalar l’organisme encarregat de la classificació.

‘I Still Have Faith in You’ registra bones vendes en CD i vinil, mentre que ‘Don’t Shut Me Down’ és la cançó més descarregada al Regne Unit des que va començar la setmana, va dir l’organisme diumenge. Les dues cançons formen part de ‘Voyage’, el primer àlbum d’ABBA des de ‘The Visitors’, el 1981.

El llançament va ser anunciat dijous en un esdeveniment a Londres.

Els quatre membres d’ABBA –acrònim dels noms de pila dels seus integrants– tenen ara més de 70 anys: Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76) i Benny Andersson (74). La banda es va separar el 1982.

‘Voyage’, que comptarà amb 10 títols, sortirà a la venda el 5 de novembre. El grup també té previst fer un espectacle amb hologrames. Les entrades per aquest concert sortiran a la venda dimarts.