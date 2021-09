El que no sabia la coreògrafa i ballarina Patricia Hastewell quan va entomar el repte de traduir l’obra literària de Montserrat Roig a la dansa és que acabaria descobrint que, en realitat, va ser l’escriptora la que es va interessar primer per la seva nissaga. I és que Montserrat Roig, en la seva faceta de periodista, va entrevistar el seu avi matern, el cardiòleg Miquel Puig.

Commoguda per aquest descobriment, Hastewell confessa que el que la va fer decidir a crear una peça basada en l’obra de Montserrat Roig va ser que fos «una escriptora catalana més desconeguda, feminista, antifranquista i activa en la vida política de la segona meitat del segle XX». Un argument que també té un contrapunt emocional. «Em sentia molt identificada amb ella, amb el que estudiava i seguia, com els catalans republicans exiliats a França durant el franquisme». Aquest és un aspecte que l’ha fet empatitzar molt amb la seva figura, ja que, de fet, l’àvia paterna de la coreògrafa, Roser Casanova, es va exiliar al sud de França, on hi va viure durant 19 anys abans de tornar a Barcelona.

Formada a cavall entre Barcelona i Salzburg després de culminar el Grau de Dret, la jove coreògrafa proposa una peça de dansa contemporània basada en la trilogia de l’escriptora, Ramona, Adéu; L’hora violeta i El temps de les cireres. Batejada amb El ball de les cireres, es tracta d’un homenatge al llegat literari de Montserrat Roig a través de la revisió de les obres que «li van cridar més l’atenció», a partir d’on reflexiona sobre l’afectació de la política en el món interior «de casa, el de les dones», recorda la ballarina, i com aquesta intrusió podia arribar a transformar el que hi havia dins d’aquestes quatre parets. De fet la peça, com els volums, tampoc segueix una estructura lineal, on s’hi poden apreciar salts cronològics «en diferents moments del segle XX», sosté.

I és que després de llegir i rellegir l’obra de l’escriptora barcelonina, on a nivell de fons documental també s’ha ajudat del visionat de material audiovisual, Hastewell ha volgut fer passar l’adaptació dels textos literaris pel filtre de la seva mirada personal. En aquest sentit, assenyala que «tenia la impressió que alguns personatges del llibre eren caricatures grotesques, i per això al final de la peça hi faig sortir capgrossos, per a escenificar la meva visió d’aquesta tipologia de personatges d’una altra època».

Acompanyada de la ballarina Alícia Pírez, la producció integra reproduccions teatrals fidels al text, com l’escenificació de la detenció de Salvador Puig Antich, així com també altres escenes més metafòriques, com un «episodi de malsons després de l’avortament del personatge principal d’El temps de les cireres», que ha adaptat amb una visió més abstracta i visual a través de l’entrada en joc del cos. Amb tot, la coreògrafa barcelonina assegura que el trasllat a la dansa ha estat «fàcil perquè Montserrat Roig tenia escenes molt teatrals» i afegeix que les parts més poètiques les ha pogut traduir amb el cos d’una forma «més abstracta, però més emotiva».

Un dels moments àlgids de la producció arriba quan el duet interpreta a dos veus Le Temps des cerises mentre recreen una escena quotidiana: endreçar llençols. «Els catalans exiliats a França cantaven aquesta cançó revolucionària» i posa de manifest que «Montserrat Roig sentenciava que la democràcia es feia des de casa». A més, afegeix que «és una imatge molt visual que combina dos móns que s’han volgut separar: la dona i la política».

L’espectacle, de vint minuts de durada, es podrà veure a la Biblioteca Lluïsa Duran de La Bisbal d’Empordà el 23 setembre a les set de la tarda en el marc del projecte Balla’m un llibre, que fins al novembre portarà una selecció de coreografies creades a partir de textos literaris per les biblioteques públiques de Catalunya.