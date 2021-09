La quarta edició del festival Art & Gavarres va començar a caminar ahir, amb els artistes que hi participen, comentant les obres que tenen en diferents ubicacions de Celrà, Girona, Cassà de la Selva, Llagostera i Santa Coloma de Fitor. L’edició d’enguany del festival, titulada Sense anar gaire lluny, proposa una reflexió sobre la interpretació i la mirada del paisatge a través de l'art. El seu emplaçament a racons enmig de la natura, fa que les obres tinguin una vida efímera, i que canviïn i s'integrin amb el paisatge amb el pas del temps.

Que les coses properes que tenim al costat de casa també poden ser belles i que ens costa aprendre a fruir-ne sense malmetre-les és el fil de reflexió que hem proposat als artistes d'enguany per a les seves accions artístiques. «Un any de pandèmia i els successius confinaments viscuts -domiciliaris, municipals, comarcals- ens han fet redescobrir el nostre entorn més proper», expliquen els organitzadors. «Ens ha semblat que la natura tornava a conquerir espais, tot i que en realitat en molts casos simplement el que hem tingut és més temps per mirar-la», afegeixen. Les obres de l'Art & Gavarres estaran obertes al públic des d'avui i fins que el temps les esborri.

El Festival Art & Gavarres l’organitza el Consorci de les Gavarres, amb la col·laboració del Bòlit, Centre d'Art Contemporani, i els ajuntaments implicats. Els comissaris del festival són Àngels Artigas i Oriol Granyer.