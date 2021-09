El director de cinema Daniel Monzón ha recuperat el gènere de cinema quinqui en la seva nova pel·lícula, Las leyes de la frontera, que s’estrenarà el proper 8 d’octubre i segueix les vivències d’un grup de joves a Girona durant l’estiu de 1978 en plena transició democràtica per mostrar al públic «el costat més viu i el més colorit d’aquella època». El film es va rodar a la ciutat, a l’Estartit i a Manresa ara fa un any.

En aquesta ocasió, Monzón i el guionista Jorge Guerricaechevarría, amb qui ha treballat en projectes com El hijo i Yucatán, s’han tornat a ajuntar per adaptar la novel·la homònima de Javier Cercas i portar a la gran pantalla l’estiu que protagonitza Nacho, un jove que, després d’enamorar-se de Tere, una noia quinqui, «passarà a l’altra costat de la frontera i estarà disposat a saltar-se les seves conviccions i normes».

Segons va explicar el cineasta, guardonat amb el premi Goya a millor director i guió per Celda 211, el film reflecteix «aquesta intensitat emocional d’un noi jove que coneix l’amor i viu una experiència que el farà créixer com a persona i que el marcarà per a tota la vida». A la història d’amor entre els protagonistes, eix vertebrador del film, se li entrellaçarà l’acció, el thriller i l’amistat, tot sota el teló del context social de l’Espanya de la transició.

«Perquè jo vaig viure en aquells anys no volia fer una representació sòbria o grisa, ja que en aquell moment de transició hi havia una necessitat de llibertat i de celebrar la recentment adquirida democràcia que feia que tot fos molt colorit», va destacar Monzón. Encara que l’acció transcorre al final dels anys setanta, el director i guionista del film sosté que existeix una connexió emocional directa amb aquesta època, una cosa que no ha estat buscada, sinó que la història arriba en un moment «en el qual el públic adult reviurà la seva infància i el públic jove sentirà retratat els seus anhels de forma directa».

«Quan vaig descobrir el llibre em va colpejar perquè emocionalment em sentia molt prop del que explicava la història», explica Daniel Monzón (Palma de Mallorca, 1968), qui reconeix que, amb deu anys, ja sentia cert temor per la figura dels quinquis, alhora que fascinació, «perquè vivien amb una llibertat que no teníem els altres». Aquesta fascinació que el mateix director sentia és la que experimenta el protagonista de la història, i la que considera que sentiran els joves que vagin a veure-la, ja que «en l’època actual, en la qual s’està constrenyent tant els joves, també hi ha una necessitat de llibertat i de saltar-se les normes», apunta Monzón. Però portar aquestes vivències a la gran pantalla no ha estat senzill, sobretot considerant que van haver de parar durant uns mesos per la pandèmia, un temps que l’elenc va aprofitar per potenciar els seus llaços d’amistat per construir una relació que Monzón buscava per a «aquesta història de col·legues».

Malgrat les dificultats que ha suposat recrear la Girona de finals dels setanta, «perquè aquests temps encara formen part de l’educació emocional de molts i resulta més fàcil veure els errors i anacronismes», Daniel Monzón es mostra orgullós d’haver reflectit a la pantalla tot allò que va sentir fa vuit anys, quan va llegir per primera vegada aquesta història apassionant d’estiu que arribarà als cinemes el proper 8 d’octubre.