El Santa Market de Santa Cristina d'Aro ha tancat l'edició d'aquest any batent rècords d'assistència malgrat la pandèmia amb 160.000 visitants, un 60% més que al 2020. Els organitzadors celebren la fita i asseguren que els consolida com un "referent" de l'oci durant l'estiu a la Costa Brava. I és que del total d'assistents a l'esdeveniment, un 72% ha estat públic "nacional". El seu director, Julio Rico, assegura que enguany ha superat "qualsevol previsió" i que les xifres han confirmat que "el públic no només no té por, sinó que ens percep com un lloc segur". Al llarg de 45 dies, l'espai ha acollit un total de 267 actuacions musicals i culturals.