El concurs Mini Print Internacional de Cadaqués ja ha seleccionat els noms guanyadors de la seva 41a edició, escollits d’entre els 642 artistes participants procedents de 44 països.

Es tracta de l’artista canadenc Zenon Burdy, seleccionat per l’obra Harbour 20B; la britànica Julie Reid, per The Moon & the poet; el portuguès Pissarro, per l’obra Rubras sonoridades, IV; l’artista catalana Kima Guitart, pel treball Fragments d’un somni, 2; i els japonesos Mayumi Someya, per Life; i Akira Suzuki per Wall, II. El jurat d’aquesta edició ha estat format pel curador Alexandre de Prat, les gravadores Daliute Ivanauskaite, Elvira Rodríguez Roura, Mercè Grifé, Mercedes Balaguer Mitjans i la Doctora en Història de l’Art, Vinni Lucherini.

La 41a edició del concurs Mini Print Internacional va donar el tret de sortida el passat 26 de juny i s’ha pogut visitar al Taller Galeria Fort de Cadaqués.