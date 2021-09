Pels fans del còmic, Jean-Paul Belmondo sempre serà el rostre que va inspirar el tinent Blueberry dibuixat per Jean «Moebius» Giraud. Pels cinèfils, Belmondo representa la modernitat del cinema francès gràcies als seus treballs amb directors de la Nouvelle Vague: Al final de la escapada, Una mujer es una mujer i Pierrot el loco de Jean-Luc Godard (amb Jean Seberg i Anna Karina), La sirena del Misisipí de François Truffaut (formant parella amb Catherine Deneuve), Una doble vida i Doctor Casanova de Claude Chabrol, Stavisky de Alain Resnais i Le doleur de Louis Malle.

Per als seguidors del cinema popular, comèdies, aventures i films policíacs i d’acció, hi ha pocs actors als anys 60 i 70 del calat de Belmondo que resultessin més dinàmics i burletes que ell: Un tal La Roca de Jean Becker o Cartouche, El hombre de Río, Las tribulaciones de un chino en China i Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo, les quatre realitzades per Philippe de Broca, qui millor va explotar les seves virtuts com a comediant i aventurer de peculiar somriure.

Belmondo se n’ha anat, als 88 anys. S’ha apagat lentament, va escriure el seu advocat en comunicar la notícia de la seva defunció, que va tenir lloc ahir. Amb Alain Delon va representar una manera d’entendre les pel·lícules que anava del cinema d’autor al de consum amb elegant facilitat. Icones masculines tots dos, encara que de físic i atractiu ben diferents, van coincidir de passada en una superproducció bèl·lica de 1966, ¿Arde París?, i van protagonitzar junts un dels ‘thrillers’ francesos més representatius d’aquells anys, Borsalino (1970), retrobant-se dues dècades després quan els va reunir Patrice Leconte en Uno de dos (1998), una autèntica celebració tenyida d’irremeiable nostàlgia en la qual Belmondo i Delon competien per a ser el pare biològic d’una adolescent encarnada per Vanessa Paradis.

D’origen italo-francès, Belmondo va ser una gran estrella i un actor versàtil, alhora que un dels grans fonaments del cinema comercial francès. Sense ell i el seu èxit, és impossible entendre en tota la seva magnitud la bonança d’un cinema gal que va funcionar tant en pantalles pròpies com en les de fora. El 2016 va ser l’últim any de la seva carrera. La Mostra de Venècia li va donar un Lleó d’Or per la seva trajectòria, iniciada al cinema el 1957. Va protagonitzar el documental televisiu Belmondo por Belmondo, en el que recorre amb el seu fill Paul algunes de les localitzacions en les que va rodar les seves pel·lícules, els escenaris en els quals va forjar la seva mitologia popular.