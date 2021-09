El jazz seguirà sonant en viu una tardor més a Girona, de la mà del Sunset Jazz Club. L’emblemàtic local situat al Barri Vell de la ciutat, que enguany celebra vint anys des de la seva inauguració, encetarà la nova temporada el dissabte 2 d’octubre amb el concert del llegendari pianista gadità Chano Domínguez, guanyador del Premi Nacional de les Músiques Actuals 2020, que atorga el Ministeri de Cultura i Esport. Domínguez estarà acompanyat del contrabaixista de Cassà de la Selva Manel Fortià. Respectant les mesures vigents d’aforament, que només permeten un màxim de 25 persones a cada concert, Domínguez i Fortià oferiran dues sessions, a les 20 h i a les 22 h.

L’arrencada de la nova temporada de tardor al Sunset Jazz Club també portarà a la ciutat al guitarrista alemany Andreas Arnold, que el dijous 7 d’octubre oferirà en directe la seva «visió calidoscòpica» de l’univers musical de la Mediterrània i el món del flamenc. Dos dies després, el dissabte 9, passarà per l’escenari gironí el trio Astronauts, format per Fèlix Rossy (trompeta); Jaume Llombart (guitarra) i Martín Meléndez (violoncel). El dimarts 12 serà el torn del quartet Ayna Veer, liderat pel saxofonista Vernau Mier i el pianista Aydin Esen.

El dissabte 16 d’octubre arribarà al local del Barri Vell el trio liderat pel saxofonista gadità Antonio Lizana. El divendres 22 visitarà el Sunset el prestigiós saxofonista nord-americà Jerry Bergonzi, conegut per mantenir viu el llegat del llegendari John Coltrane. Bergonzi estarà acompanyat per Carl Winther (piano), Johnny Åman (contrabaix) i Anders Mogensen (bateria).

El contrabaixista grec Petros Klampanis i el pianista estoni Kristjan Randalu seran els protagonistes del cap de setmana del 23 i 24 d’octubre. Coincidint amb l’inici de les festes de Sant Narcís, el Sunset acollirà la desena edició del Jazz & Fires, un cicle de concerts que s’allargarà fins al 6 de novembre i del qual ben aviat es donarà a conèixer el programa.

«Aquest any fem vint anys i per aquest motiu hem volgut confeccionar una programació molt potent» assenyala Alix Levy, responsable del local gironí. La nova temporada de tardor arriba després de passar més d’un any d’incerteses a conseqüència de les restriccions de la pandèmia. «Des del maig de l’any passat, quan vam poder fer el primer concerts després del confinament, cada mes ha estat una aventura. El balanç és positiu perquè seguim vius i ha funcionat tot, però no ho podem valorar com un curs normal» explica Levy.

Tanmateix, i malgrat que la incertesa continua instal·lada en el món de la cultura, pel responsable del Sunset Jazz Club, la diferència respecte a l’any passat «és que podem començar a tenir artistes internacionals. El curs passat només alguns músics de França havien pogut venir fent-se una PCR, però enguany en vindran de Grècia, Estats Units, Dinamarca. Això sense dubte convida una mica a l’optimisme».

La música jazz, el blues i altres ritmes d’arrel negra no han deixat de sonar aquest estiu a la ciutat de Girona. Entre l’1 de juliol i el 26 d’agost, a la terrassa situada entre el Sunset i el restaurant La Vedette, s’hi ha celebrat la 7a edició del Jazz a la Fresca. Formacions com Gypsy Slide, Cesc Adroher Trio, One Summer Night, Ramon Cardo 60’s Quartet, Sunset Rhythm Kings o The Jumpin Cats han actuat a l’escenari exterior en una edició que «ha anat molt bé» segona Levy. «Hem tingut molta sort, no ha plogut cap dia i sempre hem fet ple. Diria que ha anat tan bé que gairebé no ho hem notat, semblava com abans», clou.