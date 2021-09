Sant Feliu de Guixols allargarà l’estiu amb un nou festival del 24 al 26 de setembre. La proposta, que rep el nom D’Aquí combinarà cultura, comerç, gastronomia i música. El certamen es farà als Jardins Juli Garreta en un recinte on hi haurà un mercat, un escenari i espais per a tallers. Pel que fa al comerç, hi haurà una vintena d’estands, una quinzena de restauració, activitats infantils, grups musicals locals que aniran des del cant de taverna al pop rock, tallers artístics, tastets de vins, dansa, ioga i moda, entre d’altres.