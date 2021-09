El cicle Mmmagrada molt la música estrenarà aquesta tardor la seva quarta edició amb un concert a càrrec del grup Paxofon, el diumenge 10 d’octubre. La proposta, que tindrà lloc durant vuit diumenges entre octubre i maig de 2022 al centre cívic Ter de Girona, també inclourà artistes com La Pame Rodríguez i Projecte Mau (14 de novembre); Isaac Fernández (12 de desembre); Salva Gallego (23 de gener); Fina (20 de març); Tona Gafarot (24 d’abril) i Marina Gil i Esther Farga, que clouran aquesta quarta edició el diumenge 15 de maig.

El cicle de concerts, organitzat per l’associació Mmmagrada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i el centre cívic Ter, és una proposta que té per objectiu ser «un espai per posar en valor els creadors i creadores del territori en les millors condicions possibles», segons destaca l’organització. Tots els concerts del cicle són amb entrada gratuïta i amb aforament limitat, seguint en tot moment les recomanacions sanitàries vigents.

El rock acústic amb gotes de soul de Lets, els ritmes urbans de la jove gironina Laura West, la poderosa veu i presència escènica de la sorprenent Abril Gabriele i la calidesa del pop rock d’Ojos Pardos van ser alguns dels protagonistes de la tercera edició del cicle, que malgrat les dificultats i les restriccions ocasionades per la pandèmia de covid-19, es va poder tirar endavant entre la tardor de l’any passat i el mes de maig d’aquest 2021.