El musical Fama arribarà a partir del 8 d’octubre al teatre Apolo de Barcelona. L’equip de l’espectacle, dirigit artísticament per Coco Comín, va presentar ahir el musical, que reuneix els elements que «el fan únic en el gènere» i que «transcendeix al temps». L’espectacle es diferencia de la resta de les versions per les actuacions instrumentals en directe dels seus personatges i també per l’escenografia. La capital catalana acollirà ara el musical, que posteriorment iniciarà una gira per tot l’Estat. Les entrades tenen un preu de 42 euros i la funció dura aproximadament dues hores. La història del musical segueix els últims anys de la cèlebre High School for the Performing Arts, al carrer 46 de Nova York (1980-1984), per explorar les adversitats a les quals s’enfronta la joventut, com les pors, els triomfs, els prejudicis, l’esforç o la perseverança.