El festival Internacional de Fotografia InCadaqués reunirà, de l’1 al 10 d’octubre, 23 exposicions de la mà de 35 artistes procedents de 17 països. En total, una vintena de galeries d’art i racons icònics del municipi acolliran les mostres, on s’hi sumaran també tres exposicions subaquàtiques que s’instal·laran a la badia de Cadaqués.

En la seva cinquena edició, el festival acollirà, per primera vegada a Catalunya, una exposició del fotògraf de moda alemany Helmut Newton. La mostra, que exhibirà còpies d’època d’entre els anys 1967 i 1986, també comptarà amb una selecció dels seus retrats a celebrities, de la sèrie «Private Property», i una selecció de les seves fotografies de moda plenes de glamour de la Collection Maison Européenne de la Photographie de París. En paral·lel, els jardins de la Casa Salvador Dalí de Portlligat seran, per primera vegada, escenari d’una exposició. Es tracta de L’ull és una càmera: la visió fotogràfica de Salvador Dalí, comissariada pel director de la Maison Européenne de la Photographie, Simon Baker, i Clothilde Morette, en col·laboració amb la Fundació Gala - Salvador Dalí. La mostra combina imatges d’època amb obres contemporànies que ressegueixen l’univers fotogràfic, on se sumen també les tesis del geni alt-empordanès sobre la fotografia i el cinema.

Per la seva banda, el fotògraf britànic Oliver Chanarin, que exposarà en solitari per primera vegada a escala estatal, presentarà La gravetat és l’atracció entre objectes distants, una exposició inèdita inspirada en l’obra 3 stoppages-étalon de Marcel Duchamp. I és que el projecte es remunta al gener del 2020, quan el fotògraf i un equip de físics del Centre de Tecnologia Espacial Aplicada i Microgravetat de la Universitat de Bremen van posar en marxa un experiment històric: recrear l’obra de Duchamp a gravetat zero. D’altra banda, l’artista ghanès Derrick Ofosu Boateng, que també exposarà per primera vegada a Espanya, portarà a Cadaqués la seva obra colorista inspirada en la vida quotidiana del seu país d’origen. Qui també exposarà al municipi és el nord-americà Elliott Erwitt amb una selecció d’instantànies en blanc i negre. L’acompanyarà una mostra de retrats que desafien els estereotips de la masculinitat en la societat contemporània, de la mà de la fotògrafa italiana Giorgia Fiorio.

L’impacte del turisme

També aterrarà a Cadaqués l’exposició inèdita d’Oriol Maspons, organitzada per la Fundació Photographic Social Vision, amb una col·lecció d’imatges icòniques de Cadaqués seleccionades exclusivament pel festival. I és que el fotògraf barceloní va conèixer Cadaqués abans i després de la construcció de la carretera, convertit doncs en un testimoni real de la transformació de la localitat propiciada pel boom turístic. A més, el llegat del fotògraf Josep Planas i la seva neta, l’artista visual Marina Planas, s’uneixen en una exposició que mostra les reinterpretacions -en clau irònica- que fa de les fotografies que el seu avi va disparar en establiments hotelers als anys 60 i 70.

Seguint en la línia de les anteriors edicions, el festival ha convocat una residència artística, que es podrà veure en format d’exposició subaquàtica. Enguany ha estat el torn de la francesa Letizia Le Fur, que presentarà Les Metamorphoses. A més, la fotògrafa barcelonina Pia Riverola mostrarà, també en una mostra subaquàtica, instantànies amb Mèxic com a teló de fons. El festival també acollirà l’obra del col·leccionista Jordi Baron, la fotoperiodista Adriana López, la fotògrafa japonesa Tomoko Nagakawa o la suïssa Magali Koenig, entre d’altres.

En paral·lel, el fotògraf francès Gabriel Dia ha estat el guanyador de la convocatòria oberta que va promoure el festival a principis d’any, i a la que es van presentar més de 500 fotògrafs de 50 nacionalitats. I és que, a més, l’edició també comptarà amb l’exposició de les fotografies dels finalistes.

els plats forts. 23 exposicions en 10 dies, així serà la cinquena edició del festival InCadaqués. 1 ««Music Makes the Pain Fade», de Derrick Ofosu Boateng. F

2 Vogue, de Helmut Newton. F

3 Felices Vacaciones, de Marina Planas. F