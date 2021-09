La 28a edició de la Nit de Poetes homenatjarà enguany la figura de Maria Perpinyà i Sais (Verges, 1901 - Banyoles, 1994). La cita tindrà lloc divendres 17 de setembre a les nou del vespre al Pati de les Magnòlies, ubicat a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Seguint l’estructura de les anteriors edicions, això sí, recuperant la «presència real dels protagonistes» -assenyala la presidenta dels Amics de la UNESCO de Girona, Dolors Reig- donaran el tret de sortida a l’edició d’enguany els guanyadors dels Jocs Florals 2021.

Es tracta d’Igor Gardella del Col·legi Bell-lloc (Flor Natural), i Anna Ordis (Englantina) i Núria Solé (Viola) de l’Escola Vedruna, que posaran veu a les seves creacions. Després serà el torn de Montserrat Cufí, Josefina Espinosa, Josep Maria Fonalleras i Maria Josep Escrivà, guanyadora del Premi Miquel de Palol 2020, seleccionats en la categoria «Poetes d’avui». Pel que fa a la «Poeta de sempre», els organitzadors han seleccionat Paul Valéry (Seta, 1871 - París, 1945). Es tracta, segons Dolors Reig, d’un poeta «especialment potent», del que enguany es commemora el 150è aniversari del seu naixement i al 2020 es va celebrar el centenari de la seva obra més famosa, El cementiri marí.

A l’equador de la vetllada, l’actor gironí Martí Peraferrer dirigirà un espectacle en homenatge a Maria Perpinyà i Sais. Una segona part que el dramaturg defineix com a «delicada, interior i fosca». A més, afegeix que Perpinyà va ser, «com tantes persones de la seva generació, una perdedora que ho tenia tot per guanyar, però que les circumstàncies la van portar a viure el fil poètic des de la tranquil·litat». L’espectacle recrearà la figura de l’autora en diverses etapes vitals, encarnada per tres protagonistes, i comptarà amb la col·laboració de l’Associació de la Dansa de la Mort de Verges.