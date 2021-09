«Girona aixeca el prime bloc de pisos de la província», es podia llegir fa justament dos anys en aquest mateix diari. Era un reportatge sobre la construcció, al barri de Can Gibert del Pla, d’un edifici de cinc plantes (més planta baixa i soterrani) per a un total de 35 vivendes, que tenia la particularitat de buscar despertar consciències evitant l’ús de formigó i acer. Situat a la cruïlla entre el carrer Tomàs Carreras Artau i Montnegre, al sector de Mas Masó, i dissenyat per l’estudi gironí Bosch-Capdeferro, aquest edifici és un del més de mig miler de nominats als prestigiosos premis d’arquitectura Mies van der Rohe, afegint-se a l’antiga seu de La Caixa del carrer Santa Clara, i la seva transformació en un bloc de vivendes, com als dos únics aspirants gironins.

La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe van anunciar ahir la segona llista de 85 obres que competeixen pel Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2022. Aquests projectes se sumen al grup anterior de nominats anunciat el 2 de febrer, on figurava l’antiga seu de La Caixa. En total, 532 obres finalitzades entre octubre de 2018 i abril de 2021 a 41 països. Del llistat de 532 projectes, 39 són a Espanya i d’aquests, 16 a Catalunya (14 a Barcelona i 2 a Girona).

L’edifici de fusta ara nominat, batejat com a bloc 6x6, està construït amb panells de fusta laminada encreuada, un sistema de construcció en sec altament eficient en termes de precisió, velocitat i sostenibilitat. El grup Egoin, una empresa basca referent en aquest sistema a Espanya, es va fer càrrec de la construcció. El projecte respon a la necessitat de buscar nous models d’habitatge responsable que donin resposta al repte de fer front al canvi climàtic. Totes les obres nominades estan sent revisades per un exigent jurat de destacats professionals. El veredicte arribarà d’aquí a mig any. Els guanyadors s’anunciaran l’abril del 2022 i la cerimònia de lliurament de premis està prevista per al mes de maig.