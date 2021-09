La fiscalia demana dos anys i mig de presó per al conegut raper Morad, de L'Hospitalet de Llobregat per un intent de robatori amb força en un domicili de Barcelona el febrer del 2018 juntament amb un altre jove. Els dos individus van intentar entrar en una finca del barri del Putxet, a les 10.30 del matí i rebentant el pany amb un tornavís, i, en ser sorpresos per un veí que baixava, van insultar i amenaçar l'home perquè els va fer una foto i van fugir. Per tot això, la fiscalia els demana un any i mig de presó per intent de robatori amb força en casa habitada i un any més per amenaces no condicionals. El judici, segons ha avançat 'La Vanguardia', es farà dilluns a les 10 del matí al jutjat penal número 11 de Barcelona.