De taules d’Excel a catàlegs amb els títols dels espectacles subratllats. Així entraven ahir al Teatre Municipal de Girona els incondicionals a la cita amb el festival Temporada Alta, que, entre somriures ofegats per les mascaretes, no podien (ni volien) reprimir l’emoció de tornar a degustar les primeres espases nacionals i, sobretot, internacionals. I és que, a pocs minuts de les vuit del matí, una hora abans que les taquilles aixequessin la persiana en la primera jornada de venda d’entrades dirigida al públic general, no eren ni una ni dues, sinó una vintena, les persones que començaven a esbossar la cua a la plaça del Pallol. A la imatge, que recordava a les hores prèvies al concert d’un gran reclam internacional al Palau Sant Jordi, s’hi van sumar una vintena de persones més, que fins les nou del matí esperaven impacients l’obertura cerimoniosa de les portes, amenitzats pel repàs dels respectius llistats per enèsima vegada o locutant notes de veu amb el minut a minut del que estava cridat a ser el «Dia D».

Després, pas lleuger, proclamació dels espectacles escollits i l’efecte sonor que confirma l’acceptació de la targeta de crèdit. Al tancament de la primera jornada, les xifres corroboraven les impressions: 15.293 localitats venudes, xifra que representa el 28% de les 54.370 entrades posades a la venda. I és que, de fet, aquesta és la tercera millor xifra d’arrencada dels darrers sis anys, després que al 2019 es venguessin 16.309 entrades al llarg de la jornada, i al 2017 un total de 16.068. La tendència registrada ahir confirma la recuperació del ritme de venda prepandèmia, fet que ja es va començar a palpar fa uns dies amb les dades de venda anticipada sobre la taula. En comparació amb la mateixa jornada de l’edició de l’any passat, la xifra registrada ahir representa el doble de localitats venudes el 2020, quan es va assolir la xifra de 7.000 entrades. Els espectacles més sol·licitats van ser És Nadal dins El Pot Petit; El gran comediant, de Joel Joan i Héctor Claramunt; i Les irresponsables, de Javier Daulte, sota la batuta de Sílvia Munt. Dels tres, però, encara queden entrades disponibles.

Vuit espectacles «sold out»

Tot així, ahir ja van penjar el cartell de sold out les propostes Sonoma, de La Veronal; L’oncle Vània, dirigida per Oskaras Korsunovas; Arbres, Vodka i naus voladores, de La Calòrica; el concert de Sopa de Cabra; L’elogi de la fissura; de Lorena Nogal; Bros, de Romeo Castellucci; Aucune idée, de Christophe Marthaler; i Rebota, rebota y en tu cara explota, d’Agnès Mateus i Quim Tarrida. Precisament aquests van ser els títols més comentats ahir pels passadissos del Teatre Municipal, als quals se sumaven també títols com Gardenia - 10 anys després, d’Alain Platel; Entre chien et loup, de Christiane Jatahy o Canto jo i la muntanya balla, dirigit per la banyolina Clàudia Cedó.

S’imposen els «packs»

La cara visible d’una de les taquilles, Arnau Rodríguez-Roda, va assenyalar que «els paquets de sis i deu entrades són els més sol·licitats». És el cas, per exemple, de la Júlia Gòmez, que fa més de deu anys que assisteix fidelment al festival i enguany ha comprat entrades per a dotze espectacles. Per la seva banda, l’Assumpció Picart i la Margarita Puigverd van sortir del Teatre Municipal amb sis espectacles a la butxaca després de més de vint anys acudint a la cita de Temporada Alta. Tot i així, hi ha qui prefereix no comprar totes les localitats el primer dia i meditar la decisió. És el cas de la Mariona Sarquella i el seu fill Biel, que de moment encara estan negociant amb el petit de la casa, que insisteix en anar a veure Andròmines. Davant la demanda creixent, ahir l’organització va anunciar que ha posat noves funcions a la venda. Es tracta de l’actuació de Sílvia Pérez Cruz (22 d’octubre); Filumena Marturano, d’Eduardo de Filippo i Oriol Broggi (13 de novembre); i És Nadal a dins El Pot Petit (12 de desembre).